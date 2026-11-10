Кой може да стане кръводарител? Най-важното за желаещите да помогнат на пострадалите

След тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени, граждани от цялата страна изразиха готовност да дарят кръв в подкрепа на пострадалите.

За пациентите с тежки травми кръвта и кръвните съставки могат да бъдат жизненоважни. Желанието за помощ обаче трябва да бъде съобразено с медицинските изисквания, тъй като не всеки човек може да бъде допуснат до кръводаряване.

Кръв могат да даряват здрави хора на възраст между 18 и 65 години, с телесно тегло над 50 килограма.Преди процедурата всеки кандидат преминава медицински преглед, при който се преценява дали кръводаряването е безопасно както за него, така и за получателя.

Мъжете могат да даряват кръв до пет пъти годишно, а жените - до четири пъти. Между две стандартни кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни.

Хората с температура, настинка, грип, активна инфекция или друго остро заболяване трябва да отложат кръводаряването до възстановяването си и изтичането на приложимия медицински срок.

Приемът на антибиотици, скорошните операции, стоматологичните интервенции, татуировките и пиърсингът също могат да бъдат причина за временно отлагане.

Важно е кандидатите да съобщят кога е проведена съответната процедура, какви лекарства са приемали и по каква причина. Не съществува един общ срок за всички медицински състояния и интервенции, затова окончателната преценка се извършва от лекаря в кръводарителския център.

Хората с хронични заболявания също трябва да предоставят информация за състоянието си и провежданото лечение. Наличието на диагноза невинаги означава автоматична забрана за кръводаряване, но е необходима индивидуална медицинска оценка.

Преди даряване на кръв е препоръчително човек да бъде добре отпочинал, да е приел достатъчно течности и да се е хранил нормално.

Кръв не трябва да се дарява на гладно. Желателно е да се избягват алкохолът, недоспиването и тежките физически натоварвания непосредствено преди процедурата.

При посещението в кръводарителския център е необходимо да се носи валидна лична карта.

Преди самото кръводаряване кандидатите попълват въпросник за здравословното си състояние, преминават преглед и предварителни изследвания. При стандартно кръводаряване се вземат приблизително 450 милилитра кръв със стерилни консумативи за еднократна употреба.

Самото вземане на кръв обикновено продължава около 5-10 минути, но за цялото посещение трябва да се предвиди повече време.

На 11 ноември от 08:00 до 14:00 часа в Националния център по трансфузионна хематология в София ще се проведе специална кръводарителска акция в подкрепа на пострадалите на АМ "Тракия".

Центърът се намира на ул. "Братя Миладинови" №112 в столицата.

Желаещите да помогнат могат да се обърнат и към центровете и отделенията по трансфузионна хематология в страната.

В Сливен кръводаряването се извършва в МБАЛ "Д-р Иван Селимински", а в Бургас - в отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас.

Преди посещение е препоръчително гражданите да проверят актуалното работно време на съответния център и възможността за прием на кръводарители.

Не е необходимо човек да изчаква нова трагедия, за да дари кръв. Болниците се нуждаят от кръв и кръвни съставки ежедневно - за пострадали при катастрофи, пациенти с тежки заболявания и хора, на които предстоят операции.

За семействата на ранените при катастрофите на АМ "Тракия" следващите дни са изпълнени с тревога и надежда. Докато лекарите продължават борбата за живота и здравето на пострадалите, доброволното кръводаряване е възможност повече хора да се включат в общите усилия за оказване на помощ.

Защото понякога най-ценният подарък, който можем да направим на непознат човек, е шансът да продължи да живее.