Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Андрей Ковачев очаква раздвижване в Северна Македония след политическите промени в Унгария и Сърбия

Андрей Ковачев очаква раздвижване в Северна Македония след политическите промени в Унгария и Сърбия
Снимка: БТА

На представяне на книга за съдбата на македонските българи в Европейския парламент български представители настояха Скопие да изпълни поетите ангажименти към ЕС

Евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) очаква политическите промени в Унгария и Сърбия да доведат до раздвижване и в Северна Македония. Това заяви той при представянето на книгата "Спорът за македонските българи в следвоенна Европа" в Европейския парламент в Брюксел. Събитието се състоя по инициатива на евродепутата Ивайло Вълчев ("Има такъв народ"/ЕКР).

"След падането на (правителствата на премиерите на Унгария и на Сърбия) Виктор Орбан и Александър Вучич, мисля, че трябва да очакваме да има някакво раздвижване и в Скопие", каза Ковачев.

Той отправи критики към премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, като заяви, че използва България във вътрешнополитическия контекст и възпрепятства европейската интеграция на собствената си страна.

"Не знам дали той разбира, че спъва собствената си държава по пътя на европейската интеграция", добави евродепутатът.

Ковачев посочи, че основната идея на Европейския съюз е историческите граници да не се променят чрез насилие, а гражданите от двете им страни да имат сходни възможности за живот и професионално развитие. Според него желаното бъдеще на Балканите е регионът да функционира по подобие на отношенията между Германия, Белгия и Нидерландия.

Той подчерта, че за постигането на тази цел Северна Македония трябва да изпълни критериите за членство и поетите ангажименти.

Посланикът на България в Белгия Наталия Узунова заяви, че съхраняването на историческата памет има съществено значение за изграждането на доверие и взаимно уважение между обществата.

Тя потвърди, че позицията на България остава непроменена и София настоява за изпълнение на вече приетите европейски решения, а не за поставяне на нови условия пред Скопие.

По думите ѝ промените в конституцията на Северна Македония, с които българите трябва да бъдат включени сред признатите общности, са част от договореностите от 2022 г.

Узунова уточни, че именно прилагането на това споразумение може да отвори пътя на Северна Македония към ЕС. Тя отбеляза, че документът е подкрепен от всички държави членки и затова не следва да бъде представян като "двустранен въпрос" между София и Скопие.

Домакинът на събитието Ивайло Вълчев обясни, че представянето на книгата на Спас Тошев в Европейския парламент е посветено на необходимостта от съхраняване на историческата памет. Според него изданието разглежда дълго премълчавана история за съдбата на българите в земите на днешна Северна Македония.

Вълчев подчерта, че историята е преди всичко разказ за хората и за правото тяхната истина да бъде запазена. Той добави, че представянето на книгата в Европейския парламент е важно, защото Европа трябва да бъде общност не само на интереси, но и на ценности и достойнство.

Авторът Спас Тошев заяви, че разглежданите в книгата исторически събития имат значение и за съвременните отношения между България и Северна Македония.

Той проследи развитието на политиките към населението в Македония след Втората световна война, когато демократичните държави в Западна Европа започват изграждането на новия европейски ред, докато комунистическите режими в Източна Европа установяват контрол над милиони хора.

По думите на Тошев през 1944 г. названието "македонци" се използва като регионално определение за различните етнически групи в Македония, сред които българи, гърци и албанци. От следващата година югославските комунистически власти започват да влагат в него ново национално съдържание, като се стремят да заменят съществуващата идентичност на местното население с отделна "македонска" национална идентичност.

Тошев припомни, че хората, които продължават да се самоопределят като българи, са подложени на политически натиск и ограничения.

Още по темата

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Андрей Ковачев: Пагубно е България да се използва като оправдание за Северна Македония

Андрей Ковачев: Пагубно е България да се използва като оправдание за Северна Македония

Андрей Ковачев за посещението на Силяновска: РСМ ще опитва да излезе от патовата ситуацията, в която се вкара

Андрей Ковачев за посещението на Силяновска: РСМ ще опитва да излезе от патовата ситуацията, в която се вкара

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

Проф. Спас Ташев: Политиката към българите в Северна Македония от Студената война има паралели със ситуацията днес

Проф. Спас Ташев: Политиката към българите в Северна Македония от Студената война има паралели със ситуацията днес

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Областният управител на Сливен: Над 10 са загиналите в катастрофата на "Тракия"

Областният управител на Сливен: Над 10 са загиналите в катастрофата на "Тракия"

Водещи

Обявиха по-високи нормативи за олимпийските игри в Лос Анджелис

Обявиха по-високи нормативи за олимпийските игри в Лос Анджелис

  • Преди 25 минути
Над 5000 нарушения на шофьори са регистрирани за месец по пътищата в Русенско

Над 5000 нарушения на шофьори са регистрирани за месец по пътищата в Русенско

Макрон търси нова рамка за сигурност в Европа

Макрон търси нова рамка за сигурност в Европа

  • Преди 38 минути
Екатерина Захариева призова ЕС да запази амбициозното финансиране за научни изследвания

Екатерина Захариева призова ЕС да запази амбициозното финансиране за научни изследвания

  • Преди 39 минути
Microsoft изпревари Nvidia и стана втората най-скъпа компания в света

Microsoft изпревари Nvidia и стана втората най-скъпа компания в света

  • Преди 47 минути
14-ото издание на „Нощ на театрите“ включва над 80 събития в 12 български града

14-ото издание на „Нощ на театрите“ включва над 80 събития в 12 български града

  • Преди 48 минути
Без парно, вече и без ток: Директор на софийско училище предупреди за крайни мерки

Без парно, вече и без ток: Директор на софийско училище предупреди за крайни мерки

Германската армия наложи тотална забрана за масов тип китайски дронове

Германската армия наложи тотална забрана за масов тип китайски дронове

  • Преди 51 минути
Никушор Дан: Румъния и Украйна трябва възможно най-скоро да започнат производство на дронове

Никушор Дан: Румъния и Украйна трябва възможно най-скоро да започнат производство на дронове

  • Преди 52 минути
Над 500 млн. евро инвестиции в летищата Варна и Бургас за 20 години

Над 500 млн. евро инвестиции в летищата Варна и Бургас за 20 години

  • Преди 1 час
Тръмп с бележка до Байдън: „Ти ще промениш историята, защото обичаш народа“

Тръмп с бележка до Байдън: „Ти ще промениш историята, защото обичаш народа“

  • Преди 1 час
Британският комик Дейвид Уолямс е обвинен в сексуални посегателства

Британският комик Дейвид Уолямс е обвинен в сексуални посегателства

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 10.11.26-та г.

Най-важното от света на 10.11.26-та г.

  • Преди 1 час
Бургас отменя всички културни събития на 11 ноември в памет на жертвите на "Тракия"

Бургас отменя всички културни събития на 11 ноември в памет на жертвите на "Тракия"

Най-важното от спорта на 10.11.2026 година

Най-важното от спорта на 10.11.2026 година

  • Преди 1 час