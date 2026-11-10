Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

Гъстата мъгла на автомагистрала "Тракия", в района на тежките верижни катастрофи край Ямбол, е създала изключително опасни условия за движение. Кадри, заснети минути след произшествията, показват почти нулева видимост, която се е запазила и през следващите часове.

Видеоматериалите са представени на пътни експерти, които коментират рисковете при шофиране в подобни условия и най-честите грешки, допускани от водачите.

"Това е мъгла, при която дори и 25 километра са висока скорост", заявява пътен експерт пред bTV.

По думите му при толкова ограничена видимост най-разумното решение е водачите да преустановят движението, когато могат да го направят на безопасно и разрешено за спиране място.

"При тази мъгла аз бих спрял. Бих спрял на безопасно място или където има контролен орган", обяснява специалистът.

Експертите подчертават, че разрешената максимална скорост на автомагистралата не означава, че движението с нея е безопасно при всякакви метеорологични условия.

Дори когато мъглата не е толкова плътна, водачите трябва да съобразяват скоростта си с реалната видимост, състоянието на пътната настилка и възможността да реагират при внезапна опасност.

Особено важно е да се избягва рязкото натискане на спирачките, тъй като при влажна настилка съществува риск от загуба на контрол над автомобила.

Специалистите препоръчват използването на подходящите светлини за мъгла, когато условията го налагат, както и плавно намаляване на скоростта и поддържане на достатъчна дистанция от останалите превозни средства.

Водачите трябва да държат волана стабилно с две ръце и да избягват резки маневри.

Един от най-сериозните рискове при почти нулева видимост е спирането в аварийната лента на магистралата.

"Умните шофьори ще спрат и ще спрат там, където могат да спрат, тоест където им е позволено. Не в аварийната лента, защото при такава гъста мъгла спирането там също е много опасно", предупреждава експертът.

Той уточнява, че ако на място има контролен орган, който насочи водачите към аварийната лента, те трябва да изпълнят дадените указания.

При внезапно влошаване на видимостта шофьорите следва да намалят плавно скоростта и да потърсят подходящо място за безопасно спиране, вместо да остават неподвижни на пътното платно или в аварийната лента без необходимост.

Експертът обръща внимание и на спецификата на района между Сливен и Стара Загора, където през студените месеци често се наблюдават силен вятър, мъгла и условия за аквапланинг.

Тези фактори изискват повишено внимание, особено при движение с висока скорост и интензивен трафик.

Предупрежденията идват след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, при които по последно съобщените данни на Министерството на здравеопазването загинаха 11 души, а 51 бяха настанени в лечебни заведения. В произшествията участваха общо 86 превозни средства.

Причините за трагедията продължават да се разследват от Националната следствена служба.

По-рано изпълняващият функциите директор на НСлС Мариан Маринов обясни, че гъстата мъгла е предпоставка за намалена видимост, но точният механизъм на първоначалните сблъсъци трябва да бъде установен чрез експертизи и анализ на доказателствата.

Пътните експерти предупреждават, че при силно ограничена видимост дори скорост, която обичайно изглежда ниска, може да не остави достатъчно време за реакция. Затова най-важни остават съобразеното движение, безопасната дистанция и избягването на рискови маневри.