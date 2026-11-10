Новини
Търси
Подкаст
Политика

Демерджиев: Днес мнозина се опитаха да политизират трагедията на АМ "Тракия"

Демерджиев: Днес мнозина се опитаха да политизират трагедията на АМ "Тракия"

Републиканската пътна мрежа на България не е просто асфалт, тя е огледало на едно корупционно наследство, посочи Демерджиев

Тези, които в продължение на две десетилетия се гордееха с магистрално строителство, докато в действителност ни оставяха пътища с тесни ленти и компрометирано качество, днес нямат нито моралното, нито политическото право на критика, посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във Фейсбук.

По думите му днес мнозина са се опитали да политизират трагедията на автомагистрала "Тракия".

Тази сутрин две верижни катастрофи станаха при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства. Общият брой на загиналите е 11, а 51 души са настанени в лечебни заведения.

"Републиканската пътна мрежа на България не е просто асфалт, тя е огледало на едно корупционно наследство", заяви Демерджиев. 

"Тези, които чрез всяка открадната стотинка превърнаха пътищата ни в бойно поле, от което системно събираме жертви, рано или късно ще платят цената за своите действия и ще се изправят пред закона", добави той. 

"Длъжен съм да внеса яснота относно обстоятелствата. Катастрофата е провокирана от внезапно и рязко влошаване на метеорологичната обстановка – плътна приземна мъгла, която само за минути е ограничила видимостта до критичните 10 метра. Това е физическо явление, което неутрализира стандартните възможности за реакция на водачите", пише вътрешният министър.

"Но тук идва въпросът за системната вина. Недопустимо е, че за толкова години не бе изградена работеща система за ранно сигнализиране чрез таблата на ТОЛ системата. Нямаше изградена връзка за подаване на информация от ТОЛ камерите в реално време към пътните полицаи. Инфраструктурата, която трябваше да пази животи, беше превърната в паметник на безхаберието. Години наред средства, предназначени за сигурност и модернизация, бяха отклонявани в посоки, които нямат нищо общо с обществения интерес и присвоявани", коментира той.

От месеци работим по ускореното внедряване на активна сигнализация и директна свързаност между ТОЛ системата и "Пътна полиция". Работим и по поставяне на информационни табла на рамките на ТОЛ системата, които да предупреждават шофьорите за различни опасности на пътя, заявява вътрешният министър. По думите му сигурността на българските граждани не може да бъде заложник на безхаберието и кражбите на обществен ресурс.

"Още веднъж - прекланям глава пред паметта на жертвите. Моите мисли и молитви са с техните близки, а ние няма да спрем, докато не осигурим справедливост и законова възмездност за всеки, допринесъл за днешното състояние на пътищата", заяви Иван Демерджиев.  

От ГЕРБ поискаха оставката на премиера и министрите след трагедията на магистрала "Тракия". Незабавни оставки поиска и депутатът от ДПС Калин Стоянов.  

 

Още по темата

Демерджиев за трагедията на "Тракия": Причините за инцидентите са много, сред тях гъста мъгла

Демерджиев за трагедията на "Тракия": Причините за инцидентите са много, сред тях гъста мъгла

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

Радев: В стабилно състояние са ранените пациенти при катастрофите на „Тракия“, приети в болницата в Ямбол

Радев: В стабилно състояние са ранените пациенти при катастрофите на „Тракия“, приети в болницата в Ямбол

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Водещи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието трябва да получи срок

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието трябва да получи срок

  • Преди 6 минути
Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Балкан Ботевград записа шеста загуба в Еврокъп

Балкан Ботевград записа шеста загуба в Еврокъп

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Александър Вучич ще бъде разпитан като свидетел по делото за пране на пари срещу наркобос

Александър Вучич ще бъде разпитан като свидетел по делото за пране на пари срещу наркобос

  • Преди 20 минути
Диана Русинова: Първият сблъсък на „Тракия“ може да е заради спрял в активната лента румънски ТИР

Диана Русинова: Първият сблъсък на „Тракия“ може да е заради спрял в активната лента румънски ТИР

  • Преди 21 минути
Никола Цолов получава нов шанс да кара болид от Формула 1

Никола Цолов получава нов шанс да кара болид от Формула 1

  • Преди 25 минути
Асен Букарев за "Спортен Таралеж": Дербито Левски-ЦСКА е по-важно от трофей

Асен Букарев за "Спортен Таралеж": Дербито Левски-ЦСКА е по-важно от трофей

  • Преди 32 минути
Украйна поиска от САЩ ускорени доставки на ракети-прехващачи заради руските атаки

Украйна поиска от САЩ ускорени доставки на ракети-прехващачи заради руските атаки

  • Преди 34 минути
Великобритания дава 107 млн. евро за ИИ и дронове срещу руски подводници

Великобритания дава 107 млн. евро за ИИ и дронове срещу руски подводници

  • Преди 41 минути
Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

  • Преди 47 минути
Стефано Сенси е №1 по асистенции в Лигата на конференциите

Стефано Сенси е №1 по асистенции в Лигата на конференциите

  • Преди 57 минути
Украйна и Русия може да направят нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия може да направят нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби

  • Преди 59 минути
След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира

След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

  • Преди 1 час