Демерджиев: Днес мнозина се опитаха да политизират трагедията на АМ "Тракия"

Тези, които в продължение на две десетилетия се гордееха с магистрално строителство, докато в действителност ни оставяха пътища с тесни ленти и компрометирано качество, днес нямат нито моралното, нито политическото право на критика, посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във Фейсбук.

По думите му днес мнозина са се опитали да политизират трагедията на автомагистрала "Тракия".

Тази сутрин две верижни катастрофи станаха при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства. Общият брой на загиналите е 11, а 51 души са настанени в лечебни заведения.

"Републиканската пътна мрежа на България не е просто асфалт, тя е огледало на едно корупционно наследство", заяви Демерджиев.

"Тези, които чрез всяка открадната стотинка превърнаха пътищата ни в бойно поле, от което системно събираме жертви, рано или късно ще платят цената за своите действия и ще се изправят пред закона", добави той.

"Длъжен съм да внеса яснота относно обстоятелствата. Катастрофата е провокирана от внезапно и рязко влошаване на метеорологичната обстановка – плътна приземна мъгла, която само за минути е ограничила видимостта до критичните 10 метра. Това е физическо явление, което неутрализира стандартните възможности за реакция на водачите", пише вътрешният министър.

"Но тук идва въпросът за системната вина. Недопустимо е, че за толкова години не бе изградена работеща система за ранно сигнализиране чрез таблата на ТОЛ системата. Нямаше изградена връзка за подаване на информация от ТОЛ камерите в реално време към пътните полицаи. Инфраструктурата, която трябваше да пази животи, беше превърната в паметник на безхаберието. Години наред средства, предназначени за сигурност и модернизация, бяха отклонявани в посоки, които нямат нищо общо с обществения интерес и присвоявани", коментира той.

От месеци работим по ускореното внедряване на активна сигнализация и директна свързаност между ТОЛ системата и "Пътна полиция". Работим и по поставяне на информационни табла на рамките на ТОЛ системата, които да предупреждават шофьорите за различни опасности на пътя, заявява вътрешният министър. По думите му сигурността на българските граждани не може да бъде заложник на безхаберието и кражбите на обществен ресурс.

"Още веднъж - прекланям глава пред паметта на жертвите. Моите мисли и молитви са с техните близки, а ние няма да спрем, докато не осигурим справедливост и законова възмездност за всеки, допринесъл за днешното състояние на пътищата", заяви Иван Демерджиев.

От ГЕРБ поискаха оставката на премиера и министрите след трагедията на магистрала "Тракия". Незабавни оставки поиска и депутатът от ДПС Калин Стоянов.