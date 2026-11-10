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Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност
Снимка: БТА

12 починали, около 50 ранени в двете катастрофи на АМ "Тракия" с участието на над 70 коли, автобуси и камиони

Министър Георги Пеев прекратява участието си в Конференцията на страните (COP31) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), която се провежда в Анталия, Турция, и се завръща в България след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията. 

По разпореждане на министъра в сряда ще се проведе извънредно заседание на експертната група, отговаряща за реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора.

За момента жертвите на двете верижни катастрофи на магистралата са 12, а около 50 са ранените. В инцидентите са участвали над 70 коли и камиони.

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