Текпетей: Вкарвах голове в Шампионска лига и Лига Европа, но ме пренебрегваха

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей смята, че не заслужено не е бил викан в националния отбор на Гана. Той е на мнение, че изявите му са заслужавали по-голямо внимание от селекционерите на "черните звезди".

"Играех в Европа, бележех голове, правех асистенции и участвах в Шампионската лига и Лига Европа, но въпреки това ме пренебрегваха. В същото време викаха играчи от други първенства, които нямаха нито един гол и нито една асистенция. Вие как бихте се почувствали?“, коментира Текпетей пред SPORTSworldGhana.

Текпетей е изиграл два мача за националния отбор на Гана преди 9 години.