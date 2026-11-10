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Текпетей: Вкарвах голове в Шампионска лига и Лига Европа, но ме пренебрегваха

Текпетей: Вкарвах голове в Шампионска лига и Лига Европа, но ме пренебрегваха
ludogorets.com

Крилото на Лудогорец се чувства неоценен в Гана

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей смята, че не заслужено не е бил викан в националния отбор на Гана. Той е на мнение, че изявите му са заслужавали по-голямо внимание от селекционерите на "черните звезди". 

"Играех в Европа, бележех голове, правех асистенции и участвах в Шампионската лига и Лига Европа, но въпреки това ме пренебрегваха. В същото време викаха играчи от други първенства, които нямаха нито един гол и нито една асистенция. Вие как бихте се почувствали?“, коментира Текпетей пред SPORTSworldGhana. 

Текпетей е изиграл два мача за националния отбор на Гана преди 9 години. 

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