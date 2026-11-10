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Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Мария Шурочкина е получила 32% изгаряния по тялото

Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина е в тежко състояние след сериозен пожар в апартамента й в Москва. 31-годишната рускиня е получила тежки изгаряния, обхващащи около 32% от тялото й. Тя е била приета по спешност в Института за спешна медицинска помощ „Склифосовски“.

Инцидентът е станал вечерта на 8 ноември в жилищен комплекс в западната част на руската столица. Според първоначалната информация причината за пожара е неправилна експлоатация на биокамина. Докато зареждала съоръжението с гориво, пламъците обхванали дрехите на спортистката и предизвикали пожар в жилището.

Шурочкина успяла сама да напусне горящия апартамент и да стигне до стълбището, където потърсила помощ от съседите. Те незабавно сигнализирали спешните служби.

Налага се присаждане на кожа

Първоначалните информации за състоянието на Шурочкина бяха изключително тревожни. Според публикации на руския канал Mash изгарянията са обхванали около 32% от тялото й, като най-сериозно са засегнати областите на гърдите и корема.

По-новата информация от семейството обаче носи известна надежда. Сестра й, популярната руска певица Нюша, съобщи, че Мария е в реанимация, но състоянието й е стабилно. Главата и лицето ѝ не са пострадали. Братът на спортистката Иван Шурочкин също даде обнадеждаваща информация. По думите му Мария е в съзнание, в добро настроение, а лекарите планират операция за присаждане на кожа в областта на гърдите и корема. Прогнозите за възстановяването й са благоприятни.

Коя е Мария Шурочкина?

Мария Шурочкина е сред най-успешните състезателки в историята на руското синхронно плуване. Тя е двукратна олимпийска шампионка, като печели злато в отборната надпревара на Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и Токио през 2021 г. В богатата си колекция рускинята има още 11 златни медала от световни първенства и шест европейски титли. През годините тя се утвърждава като една от водещите фигури в този спорт.

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