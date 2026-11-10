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Световен шампион с Германия влезе в списъка с врагове на Украйна

Световен шампион с Германия влезе в списъка с врагове на Украйна

Месут Йозил се застъпи за прекратяване на санкциите срещу руските клубове

Световният шампион с Германия от 2014 година Месут Йозил беше включен в базата данни на украинския сайт „Миротворец“, известен като списък на враговете на Украйна. Причината за решението са негови публични изказвания, в които той призова Международната футболна федерация (ФИФА) да прекрати санкциите срещу руските футболни клубове.

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Йозил е обвинен от сайта „Миротворец“ в подкрепа на руската агресия срещу Украйна, разпространение на пропагандни послания и участие в информационни кампании в полза на Москва.

Какво каза Йозил, за да попадне в списъка?

Повод за скандала стана приятелският двубой между ветераните на турския Истанбул Башакшехир и руския Зенит Санкт Петербург. Срещата завърши с победа 3:2 за турския тим, а Йозил използва събитието, за да отправи послание към ръководството на световния футбол.

Бившият германски национал обвини ФИФА в двойни стандарти заради различното отношение към Русия и Израел. След началото на руската инвазия в Украйна руските национални отбори и клубове бяха отстранени от международните състезания под егидата на ФИФА и УЕФА.

„Футболът винаги е носил мир. Когато оставим настрана въпросите за произхода и религията, спортът винаги е обединявал хората. Както знаете, ФИФА не наложи ембарго на израелските отбори, докато срещу руските бяха въведени санкции. Искам да призова ФИФА да се откаже от двойните стандарти и да третира всички еднакво“, заяви Йозил.

Какво представлява „Миротворец“?

„Миротворец“ е украински интернет проект, създаден през 2014 г., който публикува информация за личности, смятани от неговите създатели за заплаха за националната сигурност и териториалната цялост на Украйна. В базата му през годините са попадали политици, журналисти, общественици и спортисти от различни държави. Сайтът обаче не е официален държавен регистър и включването в него не представлява съдебна присъда или официално решение на украинските власти.

Йозил е противоречива фигура

Месут Йозил е сред най-известните германски футболисти на своето поколение. Роденият в Гелзенкирхен плеймейкър с турски корени направи впечатляваща кариера с екипите на Шалке 04, Вердер Бремен, Реал Мадрид, Арсенал, Фенербахче и Истанбул Башакшехир.

Най-големият му успех дойде през 2014 г., когато стана световен шампион с Германия на първенството в Бразилия. За Бундестима Йозил записа 92 мача и 23 гола.

През 2018 г. той се оттегли от националния отбор след сериозен скандал около срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и последвалите критики в Германия.

Футболистът сложи край на професионалната си кариера през март 2023 г., но продължава да бъде активна и противоречива фигура в общественото пространство. Сега името му отново е в центъра на международен скандал, този път заради позицията му относно санкциите срещу руския футбол.

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