86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа на "Тракия" край Ямбол

Жертви и ранени има при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница". Около седем часа и половина след инцидента започна разчистването на първите автомобили, намиращи се в периферията на пътното платно. На мястото пристигнаха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев.

В района продължават работа над 15 пожарни екипа, служители на полицията и военнослужещи. Очакват се и следователи от Националната следствена служба.

Хора, намиращи се в непосредствена близост до мястото на катастрофата, са потърсили връзка с bTV. По думите им те чакат там повече от седем часа. Макар да не са пострадали физически, се чувстват зле, като сред блокираните има и възрастни хора.

Телата на загиналите все още не са изтеглени от мястото на инцидента. На терен са представители на всички компетентни институции и местната власт.

Тодор Тенев, който пътувал с тежкотоварния си камион от Бургас към София, разказа пред bTV за обстановката на магистралата. Той тръгнал около 7:00 часа сутринта, когато пътната настилка била мокра, а видимостта - силно ограничена.

"Пожарни има, линейки има, има много блъснати коли - горяха коли", сподели Тодор.

По думите му шофьорите се движели бавно заради гъстата мъгла, но не е успял да установи как точно са станали сблъсъците.

"Имаше мъгла и си карахме бавно и внимателно. Не знам какво е станало, не мога да преценя аз защо са се блъснали. Лично аз карах малко по-бавничко, защото не се виждаше нищо, но тя белята става бързо", допълни той.

Около километър преди мястото на катастрофата Тенев забелязал светлинни сигнали от насрещно движещи се автомобили. Шофьорите премигвали с фаровете си, което го накарало да намали скоростта и така успял да избегне сблъсък.

Той разказа, че на мястото имало множество ударени камиони, а пожарът в някои от автомобилите вече бил потушен. По думите му се наложило да бъдат изпратени няколко линейки.

"Хората загасиха пожара, но просто има страшно много камиони ударени. Много бързо един до друг са навлезли и сега ще се режат много яко ламарини. До момента най-малко 7-8 линейки тръгнаха. В момента пак има 7-8 в далечината, но не знам дали го виждате, защото има много мъгла и се засилва, не се отдръпва", каза Тодор.

Друг очевидец - Пламен, също разказа, че е успял да се спаси на косъм. След като слязъл от камиона си, видял тежките последици от катастрофата.

"Просто избягахме с двама колеги, но е ад, беше много хлъзгаво. Някакъв ад е тук, много жертви има, нещо много страшно е", каза Пламен.

Кадри, публикувани от очевидци в социалните мрежи, показват десетки леки автомобили, микробуси, автобуси и тежкотоварни камиони, участвали в катастрофата. След приключването на спасителните действия предстои да започне разследване на инцидента.

Сред превозните средства са тир, микробус и множество леки автомобили. В катастрофата е участвала и цистерна, но властите опровергаха информацията за изтичане на газ.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров съобщи пред bTV, че се опитва да организира изтеглянето на леките автомобили, за да бъде освободено пътното платно. За целта той е потърсил съдействие от всички пътни фирми на територията на областта.

Общо 86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа, като около 65 от тях са се намирали в платното в посока Бургас. Именно там са и всички загинали при тежкия пътен инцидент.

Здравният министър съобщи, че е активиран телефон за справки, на който близките могат да получат информация за свои роднини, които е възможно да са пострадали при катастрофата. Телефонът е 02/930 11 52.