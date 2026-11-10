Иван Хърков: Тук няма герои, а много труд и много помощ

Двукратният световен шампион по самбо Иван Хърков сподели, че успехът му в Ташкент е следствие на много труд. Той благодари за подкрепата, която получава.

"Герои няма тук, има само много трудно и много помощ. Затова първо искам да изкажа благодарност към Министерството на младежта и спорта, хората, които са тук - ръководството на федерацията и съотборниците, тъй като това е общ труд, както и за моята работа, защото имам голяма подкрепа и от колегите, и от моя пряк ръководител и цялата дирекция", каза Хърков на пресконференция.

"Винаги съм бил освобождаван за лагери и състезания, а без тези неща, нямаше как да се подготвя както трябва. От тук малко помощ, от там малко помощ и така се получават нещата", добави той.

Хърков не е очаквал да стигне до този успех. "Честно казано, не очаквах този успех, защото се чувствах някакси претоварен и много изморен. Малко беше съмнително дали ще успея".

"В сравнение с първата ми световна титла мога да кажа, че много си личи натрупаният опит и има едно спокойствие. Самата практика на тези състезания се отразява. Затова казваме, че трябва да се участва на състезанията, за да може да се трупа опит", завърши той.