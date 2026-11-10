БЧК изпрати екипи от Сливен и Ямбол за помощ на пострадалите при катастрофите на "Тракия"

Екипи на Българския Червен кръст (БЧК) от Сливен и Ямбол се включиха в оказването на помощ на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" в района на Ямбол. Доброволците предоставят първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа, съобщиха от организацията.

Екипите осигуряват вода и хранителна подкрепа за хората, които се нуждаят от тях. В готовност да се включат в акцията са и доброволци от съседните области, уточняват от БЧК.

Двете тежки верижни катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на автомагистралата край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол.

Екипите на Българския Червен кръст ще останат на терен, докато има необходимост от оказване на помощ.

От организацията изразиха съболезнования на семействата и близките на загиналите и заявиха съпричастност към пострадалите. От БЧК допълват, че в този тежък момент подкрепят засегнатите с непосредствена помощ.

Организацията призовава водачите да използват въведените обходни маршрути, да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на "Пътна полиция".