Роберт Фицо обвини Фридрих Мерц в „изнудване“ заради бюджета на ЕС и Украйна

Словашкият министър-председател Роберт Фицо обвини във вторник германския канцлер Фридрих Мерц в „изнудване“, след като Берлин се застъпи за обвързване на споразумението за финансиране на Украйна с преговорите за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което агенция „Ройтерс“ се е запознала, Мерц заявява, че целият Европейски съюз трябва да даде своя принос за финансирането на Украйна, докато тя се отбранява от руската инвазия.

Германският канцлер подчертава, че поемането на ангажимент от всички страни членки на ЕС за подпомагане на Украйна да запълни прогнозирания недостиг от 70 милиарда евро за 2027 г. – при очакван принос от страна на ЕС в размер на 45 милиарда евро – е задължително условие за „обсъждането на каквито и да било по-нататъшни въпроси, особено тези с финансови последици“.

В отговор на това изявление словашкият премиер Роберт Фицо коментира остро, цитиран по агенцията, че „длъжни сме да отговорим на изнудването“. Той допълни, че страната му разполага със същото право на вето, каквото има и германският федерален канцлер.

Фицо е известен със своите критични позиции спрямо политиката на ЕС относно войната в Украйна. Той се противопоставя на предоставянето на военна помощ и поддържа сърдечни отношения с Русия, въпреки че останалите европейски лидери изолираха Москва след инвазията през 2022 г.

Чешкият премиер Андрей Бабиш, заставайки до Фицо, посочи, че блокирането на бюджета на ЕС би означавало и блокиране на средствата, заделени за Украйна.

В момента Европейският съюз договаря следващата си седемгодишна рамка, която ще започне да тече от 2028 г. Ходът на Мерц се тълкува като опит да се използва статутът на Германия като най-голям нетен донор в бюджета, за да се окаже натиск върху държавите, които не желаят да се ангажират с по-голяма подкрепа за Киев.

През декември миналата година ЕС съгласува заем от 90 милиарда евро за Украйна. Словакия, Чехия и Унгария обаче се възползваха от правото си да не участват в него и вече дадоха сигнал, че няма да се включат в никакви нови споразумения за кредитиране.