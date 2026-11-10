НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) подкрепи проектобюджета на институцията за 2027 г., като един от членовете се въздържа при гласуването, съобщи управителят д-р Владимир Даскалов.

Предвидено е средствата за здравноосигурителни плащания да нараснат с над 478 млн. евро спрямо настоящата година. Здравноосигурителната вноска остава 8%, а в бюджета е включен и задължителният резерв от 3% за непредвидени и неотложни разходи.

Сред основните приоритети са засилването на ролята на общопрактикуващите лекари, ранното откриване на заболявания и подобряването на детското здравеопазване.

Правителственият проектобюджет предвижда и допълнителни 30 млн. евро за възнагражденията на лекарите специализанти, както и финансиране за Националната детска болница.

Държавният бюджет за 2027 г. е първият целогодишен, изготвен изцяло в евро. Приходите се очаква да надхвърлят 51 млрд. евро, а разходите да бъдат близо 56 млрд. евро. Заложеният дефицит е 3,5% от БВП, инфлацията – 4%, а държавният дълг се прогнозира да достигне 31,4% от БВП. Основните данъчни ставки остават непроменени.