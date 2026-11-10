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НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.
БТА

Сред основните приоритети са засилването на ролята на общопрактикуващите лекари, ранното откриване на заболявания и подобряването на детското здравеопазване

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) подкрепи проектобюджета на институцията за 2027 г., като един от членовете се въздържа при гласуването, съобщи управителят д-р Владимир Даскалов.

Предвидено е средствата за здравноосигурителни плащания да нараснат с над 478 млн. евро спрямо настоящата година. Здравноосигурителната вноска остава 8%, а в бюджета е включен и задължителният резерв от 3% за непредвидени и неотложни разходи.

Сред основните приоритети са засилването на ролята на общопрактикуващите лекари, ранното откриване на заболявания и подобряването на детското здравеопазване.

Правителственият проектобюджет предвижда и допълнителни 30 млн. евро за възнагражденията на лекарите специализанти, както и финансиране за Националната детска болница.

Държавният бюджет за 2027 г. е първият целогодишен, изготвен изцяло в евро. Приходите се очаква да надхвърлят 51 млрд. евро, а разходите да бъдат близо 56 млрд. евро. Заложеният дефицит е 3,5% от БВП, инфлацията – 4%, а държавният дълг се прогнозира да достигне 31,4% от БВП. Основните данъчни ставки остават непроменени.

 
 
 

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