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Фалшиви имейли от името на МВР: Сигнал до ТАРАЛЕЖ разкрива подозрителни уведомления

Фалшиви имейли от името на МВР: Сигнал до ТАРАЛЕЖ разкрива подозрителни уведомления

Съмнителни електронни съобщения, представящи се за официална кореспонденция от Министерството на вътрешните работи. В тях се съобщава за административни нарушения и се отправят призиви за отваряне на външни връзки

Съмнителни електронни съобщения, използващи името и символите на Министерството на вътрешните работи (МВР), предаде репортер на ТАРАЛЕЖ. За случая медията разполага със скрийншотове на уведомленията, които създават впечатление за официална кореспонденция от държавна институция.

Съобщенията съдържат предупреждения за предполагаеми административни нарушения и приканват получателя да предприеме действия чрез предоставени електронни връзки.

В едно от писмата се твърди, че в система е регистрирано административно нарушение, което очаква потвърждение и обработка.

Получателят е призован да прегледа информацията възможно най-скоро, като се предупреждава, че забавянето може да доведе до увеличаване на разходите.

В края на съобщението е поставен подпис "Екипът на МВР", а оформлението включва герб и други визуални елементи, наподобяващи официална институционална комуникация.

В предоставените на ТАРАЛЕЖ скрийншотове се вижда уведомление, което използва наименованието на Медицинския институт на МВР.

В документа се посочва, че на 19 октомври 2026 г. е регистрирано събитие, свързано с правилата за движение по пътищата.

Получателят е приканен да се запознае с информацията чрез бутон "Преглед на събитието", който предполага преминаване към друга интернет страница.

Любопитен детайл е, че въпреки внушението за официално административно производство в същото уведомление е посочено, че съобщението има изцяло информативен характер и не поражда правни последици.

Сред предоставените материали има и изображение на страница, оформена като Портала за електронни административни услуги на МВР. На нея се вижда форма за проверка на задължения по фишове, наказателни постановления и споразумения, в която се изискват ЕГН или друг идентификационен номер и номер на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Съдържанието на получените съобщения обаче показва няколко признака, характерни за опитите за фишинг - използване на името на държавна институция, предупреждения за възможни финансови последици и насочване към външни електронни връзки.

При подобни измамни схеми целта може да бъде получателят да бъде подведен да предостави лични данни, информация за банкови карти или други чувствителни сведения.

Експертните препоръки при съмнителна електронна кореспонденция са гражданите да не отварят непознати връзки и прикачени файлове и да не предоставят лична или финансова информация, преди да проверят подателя.

При съмнение за задължения към МВР проверката следва да бъде извършена чрез официалния интернет портал на ведомството, като адресът се въведе самостоятелно в браузъра, а не чрез линк от полученото писмо.

Случаят, за който е сигнализирана редакцията на ТАРАЛЕЖ, показва колко убедително могат да изглеждат електронни съобщения, използващи държавна символика и административна терминология.

Остава да бъде изяснено дали конкретните уведомления са част от организирана фишинг кампания и дали има други получатели на идентични съобщения.

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