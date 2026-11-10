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Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки
АП/БТА

Те няма да успеят и при никакви обстоятелства няма да толерираме подобни действия“, заяви Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул отправи предупреждение към Техеран, заявявайки, че опитите за хибриден натиск няма да доведат до разкол сред западните съюзници, предава агенция ДПА. Той декларира подкрепа на Берлин за Франция след вълната от кибератаки срещу охладителните инсталации в търговските вериги, за които френските власти държат отговорен Иран.

„Управляващите в Техеран не бива да си правят никакви илюзии, че могат да подкопаят нашето единство чрез хибридни действия. Те няма да успеят и при никакви обстоятелства няма да толерираме подобни действия“, заяви Вадефул в края на срещата на Г-7 в Париж.

От своя страна френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че според разследването именно Иран е организатор на дигиталните удари, които блокираха хладилните системи в стотици обекти из цяла Франция и предизвикаха развалянето на големи количества храна. В същото време в Германия все още се води разследване от местните служби за сигурност, които все още нямат окончателно заключение кой е извършителят на аналогичните атаки в германските магазини.

Германският дипломат номер едно определи инцидентите като подли и опасни за сигурността на гражданите, допълвайки, че те ясно демонстрират мащаба на заплахата от кибератаки, зад които стоят държавни субекти. Вадефул увери, че страната му е в постоянен контакт с партньорите си за договаряне на адекватни съвместни контрамерки.

Баро вече загатна, че Брюксел обмисля налагането на европейски санкции, сред които блокиране на финансови активи и въвеждане на черни списъци за пътуване. Французинът загатна, че се подготвят и секретни ответни действия. Той коментира и официалните опровержения от страна на Техеран с думите: „Разбира се, че ще отричат, защото се страхуват от нашия отговор“.

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