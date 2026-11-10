Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

Причината за първоначалния сблъсък, довел до тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", ще бъде установена след анализ на събраните доказателства и заключенията на назначените експертизи. Това заяви изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов по време на брифинг на мястото на трагедията край Ямбол.

По думите му гъстата мъгла, при която са станали произшествията, е предпоставка за намалена видимост, но не може автоматично да бъде определена като непосредствена причина за сблъсъците.

"Мъглата всъщност е предпоставка - намалена видимост като нощно време", обясни Маринов.

Той подчерта, че разследването трябва да установи точния механизъм на първоначалния удар и обстоятелствата, довели до последвалите сблъсъци между автомобилите.

"Оттук нататък причините ще се анализират с всички действия по разследването и от заключението на експертизата ще се прави анализ коя е точната причина за първоначалния механизъм на удара. Това ще бъде решаващо", посочи изпълняващият функциите директор на НСлС.

След възлагането на разследването на Националната следствена служба е сформиран екип от десет следователи. Те са пристигнали на мястото на произшествията заедно с експерти и мобилна криминалистична лаборатория.

Разследващите от НСлС са поели работата от служителите на МВР, които вече са извършили основната част от неотложните действия, включително първоначалните огледи и разпитите на свидетели.

Сред разпитаните са водачи и пътници от автомобилите, участвали в катастрофите. Следователите са продължили с допълнителни огледи на местопроизшествието, а част от екипа е посетила болниците в Сливен, Ямбол и Бургас, за да разговаря с пострадали.

Маринов уточни, че предстоят още разпити и анализ на събраните до момента доказателства.

По време на брифинга той коментира и въпросите, свързани с евентуални пропуски при обозначаването на опасността на пътя.

Според него предметът на настоящото разследване е установяването на причините за пътнотранспортните произшествия, условията, при които са настъпили, и евентуалната наказателна отговорност на конкретни лица.

"Конкретният предмет на разследването е установяване на причините за настъпването на пътнотранспортното произшествие, условията и конкретно виновно лице, което ще бъде привлечено към наказателна отговорност", заяви Маринов.

Междувременно продължават действията по разчистването на магистралата и изтеглянето на катастрофиралите превозни средства.

По думите на Маринов е разпоредено първо да бъдат премахнати автомобилите от платното, в което броят им е по-малък. Той изрази очакване тази дейност да приключи в рамките на час-два след брифинга, докато освобождаването на другото платно ще отнеме значително повече време.

В изтеглянето на превозните средства участват екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението" и "Пътна помощ".

Двете верижни катастрофи са станали сутринта на 10 ноември при гъста мъгла в двете посоки на автомагистрала "Тракия" в района на Ямбол.

По последни данни на Министерството на здравеопазването загиналите са 11, а 51 души са настанени в лечебни заведения. В двата инцидента са участвали общо 86 превозни средства.

Разследването продължава, като заключенията на експертите ще бъдат решаващи за изясняването на последователността на сблъсъците и причините за тежките произшествия.