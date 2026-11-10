МВнР: Българските граждани да ограничат пътуванията си в части от Португалия заради бурята „Чарлз“

Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва българските граждани в областите Лейрия, Сантарем, Порталегре, Лисабон, Сетубал, Евора, Бежа, Фаро, както и о. Мадейра, да ограничат пътуванията си заради преминаването на бурята „Чарлз“ в Португалия. Това съобщава на сайта си МВнР.

Външно министерство информира, че правителството на Португалия е обявило червен код за бурен вятър с пориви до 120-140 км/ч в периода 09:00 – 21:00 ч. на 11 ноември. С преминаването на бурята „Чарлз“ се очакват още интензивни дъждове и потенциални гръмотевични бури, както и морско вълнение с вълни, достигащи 4-5 м. височина, добавиха от министерството.

Местните власти в Португалия са разпоредили затварянето на училища, като същевременно се забраняват дейностите на открито и движението в паркове и градини.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Лисабон на следните контакти: +351 213971713, +351 213976364; +351 213976367; дежурен телефон за спешни случаи: +351 933611337, електронен адрес: Embassy.Lisbon@mfa.bg

За съдействие при бедствени ситуации гражданите може да се обадят и на денонощните телефонните линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

При пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, българските граждани могат да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…”.