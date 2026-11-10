Новини
Търси
Подкаст
Свят

Израелският парламент се закле, но съставяне на правителство ще бъде трудно

Израелският парламент се закле, но съставяне на правителство ще бъде трудно
АП/БТА

„Трябва да направите всичко възможно, за да избегнете повторен вот“, обърна се президентът Исак Херцог към депутатите

Новият парламент на Израел положи клетва днес след като провелите се парламентарни избори в края на октомври завършиха без ясен победител, предава Ройтерс.

Вотът лиши премиера Бенямин Нетаняху от парламентарното му мнозинство, но същевременно остави и основните му съперници без чист път към властта. В неделя президентът на страната Исак Херцог официално възложи именно на Айзенкот мандата за съставяне на кабинет.

Айзенкот и неговите съюзници обаче също не разполагат с мнозинство и към момента той все още не е сключил споразумения с партиите, които биха могли да го доведат на власт. Сегашното безпътица засилва риска мандатът на новото народно събрание да се окаже изключително кратък. Ако и Айзенкот, и Нетаняху се провалят в коалиционните преговори, Израел ще бъде изправен пред поредни предсрочни избори.

„Трябва да направите всичко възможно, за да избегнете повторен вот“, обърна се президентът Исак Херцог към депутатите по време на церемонията. „Протегнете ръка за компромис, дори и между съперници. Гледайте един на друг с щедрост. Предстои много работа и тя изисква способностите и опита, намиращи се във всяка част на тази институция“, допълни държавният глава.

Бенямин Нетаняху остава на поста служебен министър-председател до момента, в който нов кандидат не успее да формира управляващо мнозинство. Алиансът на неговата дясна партия „Ликуд“ с крайнодесни и ултраортодоксални фракции надмина предварителните очаквания на изборите, но въпреки това загуби мнозинството си, като в момента контролира 53 от общо 120-те места в Кнесета.

Центристката партия „Яшар“ на Айзенкот и нейните коалиционни партньори разполагат с едва 48 мандата. Те обаче виждат потенциални съюзници в лицето на водените от араби израелски партии, които държат 19 места и споделят с Айзенкот острата си опозиция срещу оставането на Нетаняху на власт.

Това разпределение означава, че новоизбраният парламент все пак би могъл да изпълни някои от предизборните обещания на Айзенкот. Сред тях е евентуалното създаване на комисия за разследване на атаките на Хамас от 7 октомври 2023 г. – ход, който се подкрепя от арабските партии, но среща сериозна съпротива от страна на Нетаняху. Конфигурацията би позволила на Айзенкот и да замени настоящия председател на Кнесета, който е член на „Ликуд“.

Още по темата

Дори когато губи, Нетаняху пак печели

Дори когато губи, Нетаняху пак печели

Гади Айзенкот получи мандат за съставяне на правителство в Израел на фона на политическа безизходица

Гади Айзенкот получи мандат за съставяне на правителство в Израел на фона на политическа безизходица

Израелският министър на отбраната: Не сме приключили с Иран

Израелският министър на отбраната: Не сме приключили с Иран

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

Френските власти осъдиха нови прояви на насилие покрай протестите в страната

Френските власти осъдиха нови прояви на насилие покрай протестите в страната

Зеленски определи първия ден от преговорите в Абу Даби като "конструктивен и доста съдържателен"

Зеленски определи първия ден от преговорите в Абу Даби като "конструктивен и доста съдържателен"

Водещи

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

  • Преди 14 минути
Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

  • Преди 20 минути
Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

  • Преди 22 минути
Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

  • Преди 22 минути
Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

  • Преди 34 минути
МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

  • Преди 35 минути
Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

  • Преди 40 минути
Жена за първи път пробяга 100 мили в Антарктида

Жена за първи път пробяга 100 мили в Антарктида

  • Преди 50 минути
Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

МВнР: Българските граждани да ограничат пътуванията си в части от Португалия заради бурята „Чарлз“

МВнР: Българските граждани да ограничат пътуванията си в части от Португалия заради бурята „Чарлз“

  • Преди 57 минути