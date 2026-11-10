Израелският парламент се закле, но съставяне на правителство ще бъде трудно

Новият парламент на Израел положи клетва днес след като провелите се парламентарни избори в края на октомври завършиха без ясен победител, предава Ройтерс.

Вотът лиши премиера Бенямин Нетаняху от парламентарното му мнозинство, но същевременно остави и основните му съперници без чист път към властта. В неделя президентът на страната Исак Херцог официално възложи именно на Айзенкот мандата за съставяне на кабинет.

Айзенкот и неговите съюзници обаче също не разполагат с мнозинство и към момента той все още не е сключил споразумения с партиите, които биха могли да го доведат на власт. Сегашното безпътица засилва риска мандатът на новото народно събрание да се окаже изключително кратък. Ако и Айзенкот, и Нетаняху се провалят в коалиционните преговори, Израел ще бъде изправен пред поредни предсрочни избори.

„Трябва да направите всичко възможно, за да избегнете повторен вот“, обърна се президентът Исак Херцог към депутатите по време на церемонията. „Протегнете ръка за компромис, дори и между съперници. Гледайте един на друг с щедрост. Предстои много работа и тя изисква способностите и опита, намиращи се във всяка част на тази институция“, допълни държавният глава.

Бенямин Нетаняху остава на поста служебен министър-председател до момента, в който нов кандидат не успее да формира управляващо мнозинство. Алиансът на неговата дясна партия „Ликуд“ с крайнодесни и ултраортодоксални фракции надмина предварителните очаквания на изборите, но въпреки това загуби мнозинството си, като в момента контролира 53 от общо 120-те места в Кнесета.

Центристката партия „Яшар“ на Айзенкот и нейните коалиционни партньори разполагат с едва 48 мандата. Те обаче виждат потенциални съюзници в лицето на водените от араби израелски партии, които държат 19 места и споделят с Айзенкот острата си опозиция срещу оставането на Нетаняху на власт.

Това разпределение означава, че новоизбраният парламент все пак би могъл да изпълни някои от предизборните обещания на Айзенкот. Сред тях е евентуалното създаване на комисия за разследване на атаките на Хамас от 7 октомври 2023 г. – ход, който се подкрепя от арабските партии, но среща сериозна съпротива от страна на Нетаняху. Конфигурацията би позволила на Айзенкот и да замени настоящия председател на Кнесета, който е член на „Ликуд“.