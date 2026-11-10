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Националната следствена служба поема разследването на тежките катастрофи на АМ "Тракия"

Националната следствена служба поема разследването на тежките катастрофи на АМ "Тракия"
Снимка: БТА

Десет следователи и криминалисти работят на място, а предстои назначаването на автотехническа експертиза за установяване на причините за инцидентите

Окръжната прокуратура в Ямбол ръководи разследването за установяване на причините за тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 12 души, а близо 50 бяха ранени.

Досъдебното производство е образувано от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура. До момента са извършени оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

След първоначалните следствени действия разследването е възложено на Националната следствена служба (НСлС) с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор. Решението е взето по искане на наблюдаващия прокурор заради особената фактическа и правна сложност на случая, която изисква участието на следователи с висока квалификация и опит.

На мястото на катастрофите работят десет следователи от НСлС и трима криминалисти, като е осигурена и подвижна криминалистична лаборатория. Продължават разпитите на свидетели, а в момента се извършва повторен оглед на местопроизшествието с помощта на дрон.

По делото са назначени съдебномедицински експертизи на загиналите, които трябва да установят точните причини за смъртта им. Такива експертизи ще бъдат изготвени и за всички пострадали.

След приключването на повторния оглед предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която трябва да установи причините за катастрофите. Ще бъдат възложени и оценъчни експертизи за определяне на размера на нанесените материални щети.

Апелативната прокуратура в Бургас ще окаже засилена методическа помощ при разследването.

Прокуратурата на Република България изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките пътнотранспортни произшествия на автомагистрала "Тракия".

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