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Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ
ФБ/Андрей Гюров

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен търси кръводарители след тежките катастрофи на магистралата. Гюров също дари кръв и призова гражданите да помогнат на пострадалите

Андрей Гюров отправи призив за спешно кръводаряване в помощ на пострадалите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". В публикация в официалния си профил във Facebook той изрази съболезнования към близките на загиналите и призова всички, които имат възможност, да проявят съпричастност.

"Искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в двете тежки верижни катастрофи на АМ "Тракия", написа Гюров.

По думите му МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен търси кръводарители, тъй като част от пострадалите се нуждаят от спешно кръвопреливане.

"Най-прекият начин да помогнем, най-смисленият акт на съпричастност, е да дарим кръв", подчерта той.

В публикацията си Гюров посочва, че желаещите могат да дарят кръв всеки ден между 8:00 и 14:00 часа в Кръвния център в Сливен, който се намира на първия етаж на ДКЦ-2.

Възможност за кръводаряване е осигурена и в Бургас. Желаещите могат да посетят Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас, разположено зад ДКЦ I - бившата Първа поликлиника.

Според информацията, споделена от Гюров, в Бургас е осигурен извънреден екип, който ще остане и след приключване на редовното работно време. На 11 ноември кръводарителската акция ще продължи от 7:30 часа.

Призив за кръводаряване е отправен и към хората в останалите части на страната. Гюров съобщава, че Националният център по трансфузионна хематология насърчава гражданите да дарят кръв в кръвен център в своя град.

Самият той също се е включил в инициативата, като е дарил кръв във Военномедицинска академия в София.

"Аз го направих във ВМА-София - става бързо и лесно, а спасява човешки животи", споделя Гюров.

Освен във Facebook той разпространи призива и чрез публикация в Instagram, където отново подчерта необходимостта от спешно кръводаряване за пострадалите на АМ "Тракия".

"Даряването отнема малко време, но може да спаси човешки живот. Нека помогнем!", гласи посланието в Instagram профила му.

В края на публикацията си във Facebook Гюров призовава хората да не остават безучастни към трагедията.

"Моля, ако можете да дарите кръв, отзовете се на призива!", написа той.

Желаещите да помогнат трябва да отговарят на медицинските изисквания за кръводаряване. Преди посещение е препоръчително да проверят актуалното работно време на съответния кръвен център.

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