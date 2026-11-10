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След катастрофата на "Тракия": Вземат се проби за установяване на състоянието на асфалта

След катастрофата на "Тракия": Вземат се проби за установяване на състоянието на асфалта
БТА

„Единственото, което виждам към момента, е разлика в цветовия оттенък на самото асфалтово покритие. Има и деформационни елементи“, каза инж. Венцислав Ангелов

"Към момента се вземат проби от настилката, за да се установи какво е моментното състояние на асфалтовото покритие".

Това каза инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Той коментира състоянието на мястото на верижните катастрофи на АМ "Тракия", които отнеха живота на няколко души, а десетки бяха ранени.

„Единственото, което виждам към момента, е разлика в цветовия оттенък на самото асфалтово покритие. Има и деформационни елементи“.

По думите му ще бъде направен анализ и от т.нар. ядки на пътя.

"Нека да излязат резултатите от пробите и ще установим всички детайли".

Ангелов каза още, че преди две години е извършен превантивен ремонт - преасфалтиране на активната лента. Попитан за състоянието на маркировката, Ангелов отговори, че към момента всички маркировки по републиканската пътна мрежа се изпълняват поетапно.

"Участъците без маркировка превантивно се освежават, уточни той. Трябва да проверим протоколите и да видим кога е полагана маркировката".

В отговор на въпрос как фигурира участъкът на инцидента в регистрите на АПИ, Ангелов заяви, че се води в добро състояние по данни на Областното пътно управление.

На уточняващо питане за моста в района на катастрофата, Ангелов отговори, че ремонтът на мостовото съоръжение е оказал влияние на трафика на преминаващите по автомагистралата. 

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