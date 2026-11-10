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Проф. Спас Ташев: Политиката към българите в Северна Македония от Студената война има паралели със ситуацията днес

Проф. Спас Ташев: Политиката към българите в Северна Македония от Студената война има паралели със ситуацията днес
Снимка: БТА

Ново изследване на историка проследява международните измерения на македонския въпрос между 1949 и 1956 г. и ролята на западните държави за промяната на позициите им

Политиката към българите в Северна Македония през първите години на Студената война показва отчетливи сходства със съвременната ситуация в страната. Това е основната теза в новото изследване на проф. Спас Ташев, посветено на международните измерения на македонския въпрос в периода 1949-1956 г.

В интервю за Радио Благоевград историкът коментира за архивните документи и свидетелствата, на които се основава книгата му, както и за причините да се върне към период, който остава слабо познат както в България, така и в международен план.

"Няма нищо ново под слънцето. Ситуацията, която виждаме днес, на практика е започнала още през онзи период", коментира проф. Ташев. Той открои паралели между политиката на Скопие през 50-те години на миналия век и сегашното отношение към хората с българско самосъзнание.

Сред основните теми в изследването е дейността на Федералния съюз на европейските националности - организация, създадена с цел да защитава правата на националните общности в Европа. През 1954 г. Македонските патриотични организации стават неин колективен член, а година по-късно съюзът приема резолюция, в която признава съществуването на македонски българи и констатира нарушения на човешките им права.

Документът е изпратен до ООН, Съвета на Европа и правителствата на водещи европейски държави. Според проф. Ташев обаче още през 1956 г. международната позиция започва да се променя под въздействието на геополитическите интереси на Запада в условията на Студената война.

Историкът посочи тази промяна със стратегическото значение на Югославия като буфер между съветския и западния блок. Това, по думите му, води до нежелание от страна на западните държави да критикуват политиката на Белград спрямо българите в Северна Македония.

Книгата на проф. Спас Ташев е издадена на български, английски и руски език. Англоезичното издание ще бъде представено днес от 18:00 часа в Европейския парламент в Брюксел по инициатива на българския евродепутат Ивайло Вълчев.

Премиерата на българското издание в Благоевград е насрочена за 16 ноември, понеделник, от 17:30 часа в библиотеката. По време на представянето проф. Ташев ще разкаже и за отзвука от изследването сред европейската аудитория в Брюксел.

 

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