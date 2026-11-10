Камен Невенкин: Основната тема в Абу Даби ще бъде сигурността на Украйна след войната

Европейските държави няма да участват пряко в предстоящите тристранни разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, но ще бъдат запознати с развитието им и ще се включат в последващи консултации. Очаква се основната тема да бъде бъдещата система за сигурност на Украйна след края на войната, а не постигането на незабавно споразумение за териториите или прекратяване на огъня. Това коментираха журналистът Валерий Тодоров и външнополитическият анализатор Камен Невенкин пред Нова телевизия.

Според Невенкин европейските партньори ще имат по-скоро косвена роля в процеса, като Великобритания, Франция и Германия ще следят разговорите и ще участват в консултациите около тях.

„Европа участва зад кулисите. Няма да присъства на масата, ще бъде в сянка, в ролята на консултант“, обясни анализаторът.

По думите му централният въпрос ще бъде какви гаранции за сигурност ще получи Киев след приключването на военните действия и как ще изглежда механизмът за тяхното прилагане.

Невенкин уточни, че теми като териториалните спорове, евентуалното прекратяване на огъня и енергийното примирие също могат да бъдат засегнати, но не се очаква те да доведат до конкретни решения в рамките на тази среща.

Валерий Тодоров също смята, че европейските представители ще имат предимно консултативна функция спрямо украинската делегация. След приключването на разговорите в Абу Даби се очаква Киев да обсъди с европейските си партньори постигнатото, а американската страна също да проведе последващи консултации с тях.

Журналистът обърна внимание и на състава на руската делегация. Според него участието на Владимир Медински като неин ръководител показва, че Москва отдава сериозно значение на политическата страна на преговорите.

„Самият факт, че Медински води делегацията, показва, че залогът е много голям. Той е политически съветник и изключително доверено лице. Медински присъства в преговори, когато разговорите имат изразен политически характер“, коментира Тодоров.