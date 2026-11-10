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Зеленски преди преговорите в Абу Даби: Военните успехи укрепват позициите на Киев

Зеленски преди преговорите в Абу Даби: Военните успехи укрепват позициите на Киев
АР/БТА

Киев отчита напредък на бойното поле и настоява Вашингтон да окаже натиск върху Москва за прекратяване на конфликта

Украинските военни успехи и нарастващите загуби на руската армия засилват позицията на Киев преди поредния опит за дипломатическо решение на конфликта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в навечерието на тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, предаде Ройтерс.

Във вечерното си обръщение Зеленски подчерта, че успешните отбранителни операции на украинските сили имат пряко отражение върху позициите на страната на дипломатическата маса.

По думите му всяка постигната военна цел допринася за укрепването на Украйна и увеличава възможностите ѝ в преговорите.

Украинският държавен глава съобщи, че главнокомандващият въоръжените сили Михайло Драпати ще представи актуална информация за ситуацията на фронта, като акцентът ще бъде поставен върху загубите на руската армия през последните седмици.

Зеленски посочи и ефекта от украинските удари с голям обсег срещу руски обекти, включително инфраструктура, свързана с петролната индустрия. Той заяви, че украинските защитници постигат високи резултати във военните операции и че руските сили понасят значителни загуби.

Президентът на Украйна отново призова Москва да прекрати военните действия, като подчерта, че именно Русия може да сложи край на конфликта. Според него САЩ трябва да окажат необходимото дипломатическо въздействие върху руското ръководство.

Междувременно ситуацията по фронтовата линия с дължина около 1200 километра остава сравнително непроменена през последните месеци. Украински представители твърдят, че руското настъпление в Донецка област постепенно губи темпо.

В края на миналия месец Зеленски съобщи за успехи на украинските сили при настъпателни операции в няколко направления. Москва обаче отхвърля твърденията за украински териториални успехи и заявява, че руската армия продължава да напредва по различни участъци на фронта.

По данни, цитирани в материала, Русия контролира приблизително една пета от територията на Украйна. Владимир Путин продължава да настоява за установяване на руски контрол над целия Донбас.

В навечерието на срещата в Абу Даби ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов заяви, че Киев ще се стреми да запази дипломатическия процес и да постави акцент върху хуманитарните въпроси. Сред приоритетите на украинската страна са размяната на военнопленници и други хуманитарни договорености.

Украинската делегация на преговорите се ръководи от Рустем Умеров, който оглавява Службата за външно разузнаване на Украйна.

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