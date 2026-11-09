Кола се блъсна в бариера около Белия дом

Двама души бяха арестувани, след като автомобил се блъсна в предпазна бариера близо до Белия дом, а междувременно друг човек се опита да прескочи заграждение в същия район, предаде Скай Нюз.

Полицаи от Сикрет сървис и Националната гвардия са пристигнали в района, след като малко преди 10 ч. местно време автомобил се блъсна в заграждение в парка "Лафайет".

От полицията посочиха, че шофьорът "е проявил агресия към служителите на реда", но бързо е бил задържан.

Приблизително по същото време друг човек "прескочил заграждение близо до северозападния ъгъл на парка "Лафайет", съобщиха от Сикрет сървис. Полицията бързо е задържала и него.

По време на двата инцидента президентът Доналд Тръмп се е намирал в Белия дом.

Предприети са разследвания по двата случая. Засега не е ясно дали между тях има връзка.