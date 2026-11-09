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Цеца изнесе концерт пред 12 000 почитатели в София

Цеца изнесе концерт пред 12 000 почитатели в София

Прозвучаха и обичаните песни „Кукавица“, „Трепни“, „Лепи громе мой“, „Пиле“ и „Маскарада“

Цеца Ражнатович изнесе двучасов концерт пред 12 000 почитатели в зала „Арена 8888“ в столицата.

Концертът на сръбската певица се състоя на 7 ноември.

С появата си на сцената Цеца поздрави зрителите и изпрати въздушни целувки към феновете, които я посрещнаха с бурни аплодисменти и транспаранти с надпис „Цеца, България те обича!“

Концертът започна с песента „Белград“.

Певицата се появи в елегантен черен костюм, допълнен от специално изработени бижута върху рамото и ръкава. Прозвучаха и обичаните песни „Кукавица“, „Трепни“, „Лепи громе мой“, „Пиле“ и „Маскарада“.

В продължение на два часа Цеца поддържаше контакт с публиката, която пя и танцува с нея. 

В края на основната програма изпълнителката запита „Още?“, а отговорът на зрителите я върна на сцената не веднъж, а три пъти.

Последната песен за вечерта беше „Трула вишня“.

Концертът в София завърши с три биса и продължителни бурни аплодисмент.

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