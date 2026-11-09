ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам
"Червените" продължават без загуба в първенството от началото на сезона
Левски и ЦСКА бяха в елитната компания на 30 клуба, които бяха непобедени в своите първенства от началото на сезона до миналия понеделник. "Червените" обаче извадиха "сините" от тази класация след победата си с 3:0 във Вечното дерби в неделя, пише платформата Football Meets Data.
Ето всички непобедени отбори в Европа за първенство:
Ню Сейнтс (Уелс) - 16 мача
Цървена звезда (Сърбия) - 15
Дунайска Стреда (Словакия), ЦСКА (България), Славия Прага (Чехия), Мидтиланд (Дания) - 14
Пюник (Армения), УНА Щрасен (Люксембург) - 13
Ред Бул Залцбург (Австрия) - 12
Порто (Португалия), Лацио (Италия), Юнион Сен Жилоа (Белгия), Рома (Италия)- 11
Макаби Тел Авив (Израел) - 10
Байерн Мюнхен (Германия), Борусия Дортмунд (Германия), Бруно’с Магпайс (Гибралтар)- 9
Санта Колома (Андора), Фолгоре (Сан Марино), Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Сейнт Джоузефс (Гибралтар), Тре Пене (Сан Марино), Интер Ескалдес (Андора), Ла Фиорита (Сан Марино) - 8