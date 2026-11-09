ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

Левски и ЦСКА бяха в елитната компания на 30 клуба, които бяха непобедени в своите първенства от началото на сезона до миналия понеделник. "Червените" обаче извадиха "сините" от тази класация след победата си с 3:0 във Вечното дерби в неделя, пише платформата Football Meets Data.

Това беше първо поражение за възпитаниците на Хулио Веласкес в Първа лига, поради което тимът отстъпи и лидерското място във временното класиране на "армейците". Тимът на Маркус Гиздол остава непобеден след 14 мача в шампионата, като спечели 10 от тях.

В класацията на отборите без поражение от началото на сезона остават 24 клуба. Останалите пет отбора, допуснали първа загуба през тази седмица, са Фейенорд (Нидерландия), Лугано (Швейцария), Аполон Лимасол (Кипър), Виртус (Сан Марино) и Карабах (Азербайджан).