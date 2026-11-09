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ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам
БТА

"Червените" продължават без загуба в първенството от началото на сезона

Левски и ЦСКА бяха в елитната компания на 30 клуба, които бяха непобедени в своите първенства от началото на сезона до миналия понеделник. "Червените" обаче извадиха "сините" от тази класация след победата си с 3:0 във Вечното дерби в неделя, пише платформата Football Meets Data. 

Това беше първо поражение за възпитаниците на Хулио Веласкес в Първа лига, поради което тимът отстъпи и лидерското място във временното класиране на "армейците". Тимът на Маркус Гиздол остава непобеден след 14 мача в шампионата, като спечели 10 от тях. 
 
В класацията на отборите без поражение от началото на сезона остават 24 клуба. Останалите пет отбора, допуснали първа загуба през тази седмица, са Фейенорд (Нидерландия), Лугано (Швейцария), Аполон Лимасол (Кипър), Виртус (Сан Марино) и Карабах (Азербайджан). 

Ето всички непобедени отбори в Европа за първенство:

Ню Сейнтс (Уелс) - 16 мача

Цървена звезда (Сърбия) - 15

Дунайска Стреда (Словакия), ЦСКА (България), Славия Прага (Чехия), Мидтиланд (Дания) - 14

Пюник (Армения), УНА Щрасен (Люксембург) - 13

Ред Бул Залцбург (Австрия) - 12

Порто (Португалия), Лацио (Италия), Юнион Сен Жилоа (Белгия), Рома (Италия)- 11

Макаби Тел Авив (Израел) - 10

Байерн Мюнхен (Германия), Борусия Дортмунд (Германия), Бруно’с Магпайс (Гибралтар)- 9

Санта Колома (Андора), Фолгоре (Сан Марино), Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Сейнт Джоузефс (Гибралтар), Тре Пене (Сан Марино), Интер Ескалдес (Андора), Ла Фиорита (Сан Марино) - 8

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