Граждани се събраха на протест пред ВМА с искания за мерки против насилието над животни, справедливост и реформа. Организатори са сдружение „Мечо и приятели“, предава БТА.

Повод е навършването на една година от убийството на кучето Мая, което на 9 ноември 2025 г. бе блъснато с кола в София от специализант във ВМА. Кучето получи тежки увреждания, а по-късно бе евтанизирано във ветеринарна клиника.

Мъжът е обвинен в умишлено проявена жестокост към животното. На обвиняемия е наложена гаранция в размер на 5000 лв.

На протеста има полицейско присъствие.

"След случая с кучето Мая, почти веднага от ВМА излязоха със становище, че лекарят ще бъде отстранен до приключване на разследването", каза един от организаторите на протеста Златин Младенски.

“Не на насилието, искаме справедливост”, “365 дни, без Мая, без последствия”, “ВМА не ви ли е срам?”, "Мълчанието е съучастие", "Докога ще си закривате очите за насилието над животните?", бяха част от посланията на плакатите на събралите се демонстранти. Те скандираха "Съд и затвор за насилниците", "Убийци" и "Няма да забравим, няма да мълчим". Протестиращите запазиха една минута мълчание за починалите от насилие животни.

Организаторите припомниха и за случая с кучето Кнопа, към което на 1 ноември 2026 г. в София мъж е проявил жестокост.

На 4 ноември граждани протестираха срещу насилието над животни пред сградата на Народното събрание с искания за по-навременни мерки при проява на насилие и убийство на животни и функционираща зоополиция.