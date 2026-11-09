Пау Кубарси спечели Golden Boy за 2026 година

Защитникът на Барселона Пау Кубарси спечели наградата Golden Boy. Наградата се връчва след гласуване сред журналистите, които избират най-добрия млад футболист до 21 г. в света.

"Гордея се с тази награда и благодаря на всички, които са гласували за мен. Изминалата година бе невероятна, но искам да постигна повече. Като защитник е по-трудно да получиш такова признание, защото нашата работа не е много видима. В края на деня хората се интересуват от голове, асистенции, атрактивен футбол и нещо, което да хване окото им", каза Кубарси.