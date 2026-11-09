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Пау Кубарси спечели Golden Boy за 2026 година

Пау Кубарси спечели Golden Boy за 2026 година
AP/БТА

"Гордея се с тази награда и благодаря на всички, които са гласували за мен", каза защитникът

Защитникът на Барселона Пау Кубарси спечели наградата Golden Boy. Наградата се връчва след гласуване сред журналистите, които избират най-добрия млад футболист до 21 г. в света.

"Гордея се с тази награда и благодаря на всички, които са гласували за мен. Изминалата година бе невероятна, но искам да постигна повече. Като защитник е по-трудно да получиш такова признание, защото нашата работа не е много видима. В края на деня хората се интересуват от голове, асистенции, атрактивен футбол и нещо, което да хване окото им", каза Кубарси. 

С наградата на Кубарси Барселона вече има четирима носители на Golden Boy само в рамките на шест години. Педри спечели през 2021 г., след което призът попадна в ръцете на Гави и Ламин Ямал.

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