Манчестър Юнайтед и Майкъл Карик все по-близо до раздяла

Манчестър Юнайтед и Майкъл Карик са все по-близо до раздяла, пише Фабрицио Романо. Работата на мениджъра е сериозно застрашена след две срещу между ръководството на клуба, които се проведоха в понеделник.

Все още липсва окончателно решение, но се смята, че позицията на Карик никога не е била толкова разклатена в клуба, колкото в момента. "Червените дяволи" се намират в зоната на изпадащите във Висшата лига след равенството 4:4 с Астън Вила през изминалия уикенд.

Предстоящата пауза за националните отбори би дала възможност за промяна начело на тима, като в момента се обсъждат различни имена, които могат да заменят Майкъл Карик. Самият треньор беше категоричен, че няма намерение да подава оставка.

Днес и в следващите дни предстоят още разговори межди шефовете на "червените дяволи", за да се вземе крайно решение за това дали да се даде още време на Карик или той да бъде уволнен.