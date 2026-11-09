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Най-важното от спорта на 09.11.2026г.

Най-важното от спорта на 09.11.2026г.

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

Маркус Гиздол - властелинът на топ 4

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол влезе с гръм и трясък в българския футбол. Германският специалист в рамките на един месец победи всеки един от конкурентите си за титлата през този сезон и се превърна във властелин на топ 4. 

57-годишният наставник дебютира на 11 октомври в гостуване на ЦСКА 1948, което неговият отбор спечели с 3:2. Отборът му поведе с 2:0, но допусна изравняване, за да се стигне до късен победен гол на Бруно Жордао. 

На 26 октомври ЦСКА прие Лудогорец. Гиздол изнесе футболна лекция на Игор Йовичевич, като "армейците" стигнаха до сравнително лесен успех с 2:0. В неделния ден "червените" разбиха Левски с 3:0 във Вечното дерби. 

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров загуби една позиция в обновената световна ранглиста на АТП и вече заема 135-о място с актив от 422 точки. Сезон 2026 приключи за 35-годишния тенисист, който остава първа ракета на България.

Пьотр Нестеров се изкачва с четири места до номер 282. Втората ракета на страната има 194 точки, докато Димитър Кузманов отстъпва с три позиции до 366-ата със 139 пункта.

България с Везенков срещу Дания

24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на България за евроквалификацията срещу Дания в края на месеца. Срещата от втория етап на предварителните пресявки за Евробаскет 2029 ще бъде на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч. в "Арена София".

Сред избраниците на селекционера Любомир Минчев попадат звездите на Олимпиакос Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, както и гардът на Барселона Умоджа Гибсън.

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

Левски и ЦСКА бяха в елитната компания на 30 клуба, които бяха непобедени в своите първенства от началото на сезона до миналия понеделник. "Червените" обаче извадиха "сините" от тази класация след победата си с 3:0 във Вечното дерби в неделя, пише платформата Football Meets Data. 

Това беше първо поражение за възпитаниците на Хулио Веласкес в Първа лига, поради което тимът отстъпи и лидерското място във временното класиране на "армейците". Тимът на Маркус Гиздол остава непобеден след 14 мача в шампионата, като спечели 10 от тях. 
 
Силно представяне на Васил Антонов на Младежките олимпийски игри в Дакар

Силното представяне на българските атлети на Младежките олимпийски игри в Дакар бе затвърдено на 9 ноември от Васил Антонов и Зара ИлиеваТалантливият Антонов завърши на 400 м с време 47.90 сек., оставайки само на крачка от медалите. За него това бе последното му голямо състезание за този сезон.

Титлата отиде при Саид Омар (ОАЕ), който доведе личния си рекорд до 46.40, среброто при Мустафа Джадама (Гамбия) – 46.93, а бробзът при Хан Лю (Китай) – 47.16.

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Силно представяне на Васил Антонов на Младежките олимпийски игри в Дакар

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