Директорка на карнобатско училище е загиналата при катастрофата на АМ „Тракия“

Маргарита Паскалева, директор на карнобатското училище „Св. св. Кирил и Методий“, е 63-годишната жена, загинала при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ този следобед, пише регионалният в. „Черноморски фар“.

Тя е пътувала в автомобил, който бил ударен от автомобил със софийска регистрация.

Паскалева е сред познатите и уважавани педагози в Карнобат.

Дълги години е работила в сферата на образованието и е била обичан преподавател и ръководител. Съвсем скоро ѝ предстояло да се пенсионира.