Преговорите в Абу Даби: Тръмп вижда шанс за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна демонстрират сериозен интерес към прекратяване на военните действия, като изрази надежда за напредък по време на предстоящите разговори в Абу Даби, съобщава Ройтерс.

В изявление пред журналисти в Белия дом Тръмп посочи, че и двете страни са изтощени от продължителния конфликт и че очаква конструктивен разговор по време на тристранната среща между представители на Вашингтон, Москва и Киев.

Американският президент отново подчерта ангажимента си да сложи край на войната. Въпреки обещанието, което даде при встъпването си в длъжност през януари 2025 г., до момента не е постигнато споразумение за прекратяване на конфликта, започнал с руското пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

„Наблюдаваме много силна нагласа за прекратяване на войната както от страна на Русия, така и от страна на Украйна. Ние участваме в този процес“, заяви Тръмп.

В навечерието на срещата американски представител съобщи, че двете държави са проявили известна готовност за компромиси в неофициални разговори, включително по въпроса за евентуална размяна на територии.

Сред основните теми на преговорите се очаква да бъдат гаранциите за сигурност на Украйна. Обсъжда се и възможността за механизъм, който да осигури защита на страната, включително чрез ангажименти, свързани с член 5 от Северноатлантическия договор.

Въпреки сигналите за известна гъвкавост обаче, позициите на Москва и Киев по териториалния въпрос остават силно раздалечени. Украйна продължава да настоява за възстановяване на международно признатите си граници, докато руският президент Владимир Путин претендира за целия регион Донбас.

Очакванията са въпросът за териториите да бъде разгледан в по-късен етап от преговорния процес, след като бъдат обсъдени останалите ключови елементи на евентуалното споразумение, сред които бъдещите гаранции за сигурност и следвоенната архитектура на сигурността.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че развитието на бойното поле и понесените от Русия загуби засилват позициите на Киев в дипломатическите разговори.

Срещата в Абу Даби е първият подобен опит за подновяване на преговорите за прекратяване на войната от февруари насам. Разговорите са планирани да продължат два дни.

Американската делегация ще бъде ръководена от специалните пратеници на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според информация на американски представител не е изключено след приключването на срещата двамата да посетят Русия и да проведат разговори с Владимир Путин.

Вашингтон също така се стреми да разшири дипломатическия формат, като привлече към него водещи европейски държави и международни институции. Предвижда се американските представители да проведат срещи в Обединените арабски емирства с представители на Германия, Франция, Великобритания, Италия, НАТО и Европейския съюз.

Основната цел на американската администрация е Москва да бъде убедена да приеме по-широк формат на преговорите, в който Европа да има активно участие.

Тази идея обаче среща съпротивата на Русия, която предпочита разговорите да останат ограничени до трите основни страни – Русия, Украйна и САЩ, съобщава Асошиейтед прес.

От американска страна позицията е различна. Представител на администрацията на Тръмп подчерта, че европейското участие е необходимо за постигането на трайно решение на конфликта.