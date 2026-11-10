Личен рекорд на Купър Флаг донесе успех на Далас Маверсикс

Купър Флаг вкара през второто полувреме 30 от всичките си рекордни 43 точки през този сезон, Кайри Ървинг добави 35, Далас Маверикс преодоля изоставане от 13 точки за да стигне до успеха със 125:122 над Индиана в мач от първенството на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Флаг вкара 16 пъти от 25 стрелби от игра и записа в личната си статистика 10 борби, 6 асистенции и 3 откраднати топки, докато Ървинг вкара 7 от 10 опита за 3 точки. Така 19-годишният Флаг стана вторият тийнейджър, постигнал мач с пoказатели от поне 40-10-5 (точки, борби, асистенции) след Кевин Дюрант за Сиатъл в последния мач от сезона 2007/08.

Паскал Сиакам отбеляза 26 от своите 29 точки през първото полувреме за Индиана и записа също девет борби и осем асистенции. Тимът на Пейсърс имаше топката в последните секунди с шанс да изравни, но откраднатата топка на Кейлъб Мартин реши изхода на мача.

Голдън Стейт се наложи над Пеликанс със 138:87 и с баланс от 8 победи в 11 мача заема 2-ата позиция в Тихоокеанската дивизия след Лейкърс, докато Ню Орлиънс е последен в Югозападната с 4/7. Стеф Къри, Брандин Подзиемски и Яксел Лендборг вкараха общо 73 точки за победителите, които остават перфектни у дома – шест победи в шест мача, а общо имат и осем поредни победи.

Лендеборг, който е новобранец в Лигата, реализира 16 от всичките си 23 точки преди почивката, Подзиемски също за първата част наниза 15 от общо 25. Къри завърши мача с 25 точки, а Голдън Стейт регистрира четвъртата най-убедителна победа в клубната си история.

Дерик Куин отговори с 16 точки и три блокади за отбора на Ню Орлиънс, които взеха решение да дадат почивка на звездата си Зайън Уилямсън. Поражението е едва второ за отбора в кратката му история с 50 или повече точки разлика.

Шарлът Хорнетс се наложи със 124:112 над Кливланд за четвъртата си победа от началото на сезона, която го изравни с Вашингтон на 3-ата позиция в Югоизточната дивизия. Грейсън Алън беше най-важен за успеха с 27 точки, Нац Рийд добави 25 и 13 борби, като тази победа сложи край на серията от шест поражения.

Играчите на Шарлът имаха сериозна успеваемост от зоната за три точки, като вкараха 23 пъти от 46 опита.

Тиджани Салаун и Ройс О’Нийл, реализирали 14 и 10 точки, бяха част от резервите на тима, които вкараха общо 43 точки за тима си. Под кошовете Райън Калкбренър помогна на Хорнетс с 15 взети топки.

Новобранецът Мелиик Томас поведе Кливланд в този мач с рекордните за него 18 точки, макар да влезе от пейката. Донован Мичъл завърши с 11 точки – най-лошото му постижение от началото на спортната година.

Лука Дончич се върна в състава на Лейкърс за успеха на Лейкърс над Атланта като гост със 124:114, като вкара 32 точки. Така „Езерняците“ увеличиха серията си на шест поредни победи. Дончич пропусна неделната победа над Детройт заради болки в долната част на гърба, но днес се върна с 11 успешни стрелби от 22 опита, като добави 8 борби и 10 подавания. Днес също така липсваше Остин Рийвс, заради вирус, който пък вкара 43 точки срещу Пистънс.

Си Джей Маккалъм влезе от пейката и наниза 21 точки за Хоукс, които остават на върха в Югоизточната дивизия със 7 победи и 5 поражения, макар това да беше и първото им поражение от четири мача насам.

Лидерът в Централната дивизия Детройт Пистънс се наложи над Вашингтон със 122:111, а Джон Колинс завърши с 24 точки и 10 борби. Антъни Дейвис, който пропусна предишните два мача на отбора от американската столица заради разтежение на десния глезен, днес се включи много силно и вкара цели 44 точки, като взе и 13 борби. Но усилията му се оказаха недостатъчни, след като с 22 точки, 8 подавания и 6 рибаунда се включи Джанис Дженкинс, а Дънкан Робинсън също отбеляза 22.

Мемфис прекърши Торонто със 118:102 като Тай Джеръм наниза пет тройки и общо 27 точки. Таза Гризлитата увеличиха серията си на пет поредни победи като гости. Каремън Буузър дабиви 22 точки, а също така 7 рибаунда и 8 асистенции.

Хюстън Рокетс се справи с Денвър със 110:100, като Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн завършиха мача с дабъл-дабъл за „Ракетите“. Дюрант приключи срещата с 23 точки и 12 борби, както и 8 асистенции, докато турчинът остана с 20 точки, 11 рибаунда и 8 подавания. Джабари Смит-Джуниър помогна с 14 точки, а тимът им с 8 победи и 3 поражения се нарежда на 2-о място в Югозападната дивизия, точно над Мемфис.