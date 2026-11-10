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Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ
AP/БТА

Ванкувър с шеста поредна загуба

Едмънтън надделя над гостуващия Ню Йорк Рейнджърс с 3:1 и с актив от 29 точки оглави класирането в Западната конференция на Националната хокейна лига.

Леон Драйзайтл се разписа два пъти, а Конър МакДейвид добави попадение и продължи серията си с поне точка във всеки един от първите 19 мача на отбора през сезона. Така той стана четвъртият играч с такова постижение на старт на кампания в лигата след рекордьора Уейн Грецки (51 срещи, 1983–1984 година), Мат Сундин (30, 1992) и Дани Хийтли (22, 2005). МакДейвид вече има 11 гола и 37 асистенции.

Ярослав Хмелар беше точен за тима на Рейнджърс, който прекъсна серия от три поредни победи.

Ивар Стенберг реализира при осмите изпълнения на дузпи и донесе победата на Сан Хосе с 3:2 над гостуващия Ню Йорк Айлъндърс. Стенберг вкара и в редовното време, в което Тайлър Тофоли също се разписа, а даде и асистенция. Вратарят Ярослав Аскаров отрази 30 шайби, а след това не допусна гол и при осемте наказателни удара на съперника и също беше с ключова роля за първия успех в последните шест мача на отбора.

Гостите на два пъти повеждаха след голове на Бен Хатън и Виктор Еклунд, Иля Сорокин направи 37 спасявания, но и това не помогна да бъде избегнато поражението.

Последният в класирането в НХЛ Ванкувър допусна шеста последователна загуба след 1:3 в собствената си зала срещу Филаделфия. Майкъл Бънтинг, Травис Конечни и Травис Санхайм реализираха за гостите.

Канадците останаха със само 1 победа в редовното време и с едва 7 точки в актива си след 20 изиграни мача, докато Филаделфия вече е с 15 точки.

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