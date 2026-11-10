Сабаленка и Андреева стартираха с победи във финалния турнир на УТА

Арина Сабаленка (Беларус) и Мира Андреева (Русия) стартираха с победи на Финалния турнир на УТА на осемте най-добри тенисистки през сезона в Индиън Уелс (САЩ).

Вицешампионката в надпреварата през 2022 и 2025 година Сабаленка надделя над Каролина Мухова (Чехия) със 7:6(2), 7:5 за 113 минути на корта в мач от първия кръг в група „Б“.

Мухова на два пъти пропиля пробив аванс, включително при 5:4, когато сервираше за откриващата част, след което беларускинята пропусна два сетбола при 6:5 в своя полза и подаване на съперничката, но в тайбрека доминираше, като го затвори със серия от четири поредни точки. За чехкинята това беше първи загубен тайбрек през сезона.

Сабаленка пропиля аванс от 4:2 във втория сет, но при 5:5 реализира решаващия пробив, след което стигна до победата при собствен сервис. Така тя изравни серията си на 3:3 успеха срещу Мухова, която беше единствената с положителен баланс срещу нея от всичките участнички в надпреварата.

„Стараех се да бъда концентрирана върху всяка точка, всеки удар, особено в тайбрека. Щастлива съм от нивото на моята игра. Успях да измъкна първия сет, а след това и мача. Това беше много важно“, коментира Сабаленка, която има 11 победи в 11 мача на Финалите на УТА, след като е спечелила първия сет.

Следващата ѝ съперничка в групата ще бъде 19-годишната дебютантка на сингъл Андреева, която стартира с убедителен успех срещу шампионката от 2018 година Елина Свитолина (Украйна) с 6:4, 6:0. Тийнейджърката поведе с 4:2, а след това взе последните седем гейма в мача, за да триумфира за 70 минути.

„Нямах много победи през този сезон над състезателки от топ 10, така че чувството е приятно. Не мислех особено за това и мисля, че беше най-правилното. Много съм щастлива, че спечелих срещу една толкова опитна тенисистка“, заяви рускинята, която е с 12 години и 229 дни по-млада от Свитолина.