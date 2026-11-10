Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

Осем души, пострадали при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, ще бъдат настанени в болницата в Сливен. Седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият пострадал е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма. Това съобщи за БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Линейки са тръгнали към мястото на инцидента, за да транспортират пострадалите до лечебното заведение.

От МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен съобщиха, че са в готовност да приемат пострадалите и ги очакват. Операциите в лечебното заведение са спрени, за да бъдат осигурени необходимите ресурси и екипи за оказване на медицинска помощ на пострадалите.

Две верижни катастрофи са станали на магистрала "Тракия" . По първоначална информация има пострадали. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

По първоначална информация автомобилите, участващи в двете катастрофи са около 50. Веднага са задействани и изпратени екипи на спешна медицинска помощ, полиция и пожарна. От областната администрация е информиран и събран кризисният щаб, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

Четирима тежко пострадали в катастрофите на магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" са приети в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Свети Пантелеймон" в Ямбол.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert с предупреждение за затваряне на автомагистрала „Тракия“.