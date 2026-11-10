„Косвеният убиец е прокуратурата“: Оцелял след нападение от убиеца в Сливен проговори

Смъртоносно намушкване на млад мъж в Сливен доведе до задържането и повдигането на обвинение срещу предполагаемия извършител Иван Радев, известен с прякора Монката. Случаят обаче не е изолиран, а се оказва пореден от поредица престъпления, свързвани с името му.

Няколко години преди фаталния инцидент Радев е нападнал друг мъж, оцелял по чудо след нанесени няколко порезни рани в областта на врата. Въпреки тежестта на нападението, тогава прокуратурата го квалифицира като лека телесна повреда, за което извършителят получава присъда под една година лишаване от свобода.

„Косвеният убиец е прокуратурата“ - с тези думи потърпевшият Александър Бурлаков коментира случая. Според него Радев отдавна е добре познат на полицията и магистратите в Сливен.

„На 10 юли 2022 г. той ме нападна с нож и ми причини три порезни рани. След това получих 42 шева, 33 от които бяха в областта на врата. Този човек никога не бях го срещал и не го познавах. Беше излязъл няколко седмици по-рано от затвора“, споделя Бурлаков.

Сблъсъкът се разиграл в центъра на града, като преди нападението между двамата възникнал кратък словесен спор. Първоначално мъжът използвал юмруци, но след като срещнал съпротива, извадил нож и нанесъл удари в гърба и врата на пострадалия. Заради изключителната агресия Бурлаков допуска, че нападателят може да е бил под въздействието на наркотици.

Потърпевшият определя решението на правосъдните органи по случая като крайно несправедливо.

„Ако бяха предприети по-сериозни мерки, убийството можеше да бъде предотвратено“, смята той. В опит да бъде променена правната квалификация на престъплението в опит за убийство, Бурлаков и неговият адвокат предприели всички възможни действия. Окръжният прокурор обаче не уважил искането им, аргументирайки се с това, че нараняванията били порезни, а не прободни, както и че нападателят не е продължил с атаката.

Бурлаков твърди, че малко преди този случай Радев е нападнал и други няколко души, които успели да се спасят с бягство.