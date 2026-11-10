Желирани мечета с дрога: Полицията откри 15 опаковки в Казичене

Желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи наркотични вещества, са открити при специализирана полицейска операция в софийското село Казичене. Акцията е проведена от служители на Осмо районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщиха от МВР.

На 5 ноември криминалистите извършили проверка на адрес в Казичене след получена оперативна информация за наличие на наркотични вещества. На място бил установен 33-годишен мъж, познат на органите на реда.

При проверката полицаите открили 15 опаковки с желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи кафява субстанция. Всяка от опаковките била обозначена като съдържаща 10 грама продукт.

Според информацията на МВР експертна справка е установила наличие на канабиноиди, като посоченото количество на иззетото вещество е 278 грама.

Мъжът е задържан първоначално за 24 часа. Впоследствие му е повдигнато обвинение и е постановено задържането му за срок до 72 часа.

В рамките на същия ден служители на Осмо районно управление извършили и друга проверка, този път в столичния квартал "Дружба".

Полицаите спрели 24-годишен мъж, у когото открили няколко вида вещества, разпределени в множество опаковки.

При личния обиск били намерени пликче със зелена растителна маса, друго пликче с 13 по-малки опаковки с прахообразно вещество, както и полиетиленов плик с още 10 опаковки, съдържащи кристалообразна субстанция.

След първоначалната проверка последвали процесуално-следствени действия на адрес в квартал "Левски Г". Там криминалистите открили допълнително количество зелена растителна маса и гриндер.

Общото количество на иззетите при втората акция наркотични вещества е около 15 грама, уточняват от полицията.

И 24-годишният мъж е бил задържан, след което му е повдигнато обвинение. Спрямо него също е постановено задържане за срок до 72 часа.

Материалите по двата случая са докладвани на Софийската градска прокуратура.

Разследванията продължават, като предстои да бъдат изяснени произходът и предназначението на откритите вещества, както и всички обстоятелства около тяхното държане.

Двамата мъже са обвиняеми по случаите, като вината им подлежи на установяване по предвидения в закона ред.