Новини
Търси
Подкаст
Общество

Желирани мечета с дрога: Полицията откри 15 опаковки в Казичене

Желирани мечета с дрога: Полицията откри 15 опаковки в Казичене
МВР

При две полицейски акции в София са задържани мъже на 33 и 24 години. Иззети са желирани бонбони с канабиноиди, както и други наркотични вещества

Желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи наркотични вещества, са открити при специализирана полицейска операция в софийското село Казичене. Акцията е проведена от служители на Осмо районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщиха от МВР.

На 5 ноември криминалистите извършили проверка на адрес в Казичене след получена оперативна информация за наличие на наркотични вещества. На място бил установен 33-годишен мъж, познат на органите на реда.

При проверката полицаите открили 15 опаковки с желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи кафява субстанция. Всяка от опаковките била обозначена като съдържаща 10 грама продукт.

Според информацията на МВР експертна справка е установила наличие на канабиноиди, като посоченото количество на иззетото вещество е 278 грама.

Мъжът е задържан първоначално за 24 часа. Впоследствие му е повдигнато обвинение и е постановено задържането му за срок до 72 часа.

В рамките на същия ден служители на Осмо районно управление извършили и друга проверка, този път в столичния квартал "Дружба".

Полицаите спрели 24-годишен мъж, у когото открили няколко вида вещества, разпределени в множество опаковки.

При личния обиск били намерени пликче със зелена растителна маса, друго пликче с 13 по-малки опаковки с прахообразно вещество, както и полиетиленов плик с още 10 опаковки, съдържащи кристалообразна субстанция.

След първоначалната проверка последвали процесуално-следствени действия на адрес в квартал "Левски Г". Там криминалистите открили допълнително количество зелена растителна маса и гриндер.

Общото количество на иззетите при втората акция наркотични вещества е около 15 грама, уточняват от полицията.

И 24-годишният мъж е бил задържан, след което му е повдигнато обвинение. Спрямо него също е постановено задържане за срок до 72 часа.

Материалите по двата случая са докладвани на Софийската градска прокуратура.

Разследванията продължават, като предстои да бъдат изяснени произходът и предназначението на откритите вещества, както и всички обстоятелства около тяхното държане.

Двамата мъже са обвиняеми по случаите, като вината им подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

Още по темата

Метамфетамин в бус за риба: Нови подробности за акцията в Бургас

Метамфетамин в бус за риба: Нови подробности за акцията в Бургас

Близо 300 старинни монети открила полицията при акция срещу иманяри в Разград

Близо 300 старинни монети открила полицията при акция срещу иманяри в Разград

Четирима митничари в ареста след акция във Варна, двама са на ръководни постове

Четирима митничари в ареста след акция във Варна, двама са на ръководни постове

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Водещи

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

Над 90 души са арестувани в Сърбия за две седмици, сред тях полицаи, държавни служители и бизнесмени

  • Преди 8 минути
Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

  • Преди 15 минути
Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

Германия подкрепи Франция срещу иранските кибератаки

  • Преди 16 минути
Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Светият Синод за трагедията на "Тракия": Вярваме, че с Божията помощ можем да предотвратим подобни трагедии

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

Албания изрази съболезнования на България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

  • Преди 17 минути
Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

  • Преди 29 минути
МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

Мариан Маринов за катастрофите на "Тракия": Решаваща ще бъде експертизата

  • Преди 30 минути
Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

  • Преди 35 минути
Жена за първи път пробяга 100 мили в Антарктида

Жена за първи път пробяга 100 мили в Антарктида

  • Преди 44 минути
Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

След двете тежки катастрофи: Болница в Добрич се присъедини към призива за помощ

МВнР: Българските граждани да ограничат пътуванията си в части от Португалия заради бурята „Чарлз“

МВнР: Българските граждани да ограничат пътуванията си в части от Португалия заради бурята „Чарлз“

  • Преди 52 минути