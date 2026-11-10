Франция и Украйна приветстваха преговорите в Абу Даби за примирие

Външните министри на Франция и Украйна Жан-Ноел Баро и Андрий Сибига изразиха подкрепа за продължаващите американски дипломатически усилия в Абу Даби за постигане на частично примирие във войната в Украйна. Това предаде Франс прес.

Двамата министри приветстваха подновяването на преговорите с посредничеството на САЩ и изразиха надежда, че частичното примирие може да постави началото на пълно прекратяване на огъня.

"В момент, когато в Абу Даби започват нови преговори, на които Франция е представена, (Баро и Сибига) приветстваха усилията на САЩ за подновяване на преговорите и за постигане на частично примирие, което трябва да представлява първа стъпка към пълно и безусловно прекратяване на огъня", се посочва в съвместно комюнике на Франция и Украйна.

Документът беше публикуван след среща между Баро и Сибига, проведена в кулоарите на срещата на външните министри от Г-7 в Париж.