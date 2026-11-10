Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

Преговорите за прекратяване на войната между Украйна и Русия започнаха в Абу Даби с посредничеството на САЩ и участието на представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Това съобщиха Ройтерс и ТАСС.

Преди началото на тристранните разговори с руската и американската делегация украинските представители провеждат среща с европейските партньори и специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Това съобщи ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.

Освен Умеров в състава на украинската делегация са първият заместник-началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски Сергий Кислиця и заместник-началникът на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки, съобщи Укринформ.