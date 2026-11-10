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Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК
БТА

Финансовият министър участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН, където България договори облекчение за производителите на суров тютюн при новите правила за акцизите

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведени в Брюксел. По време на срещите бяха обсъдени цифровото евро, финансирането на отбраната, данъчното облагане на тютюневите изделия и икономическите последици от войната в Украйна, съобщиха от Министерството на финансите.

В рамките на Еврогрупата финансовите министри от еврозоната разгледаха актуалните макроикономически и фискални тенденции, напредъка по проекта за цифрово евро и развитието на Банковия съюз. В разширен формат, с участието и на държавите извън еврозоната, дискусиите бяха насочени към финансирането на отбраната и възможностите за по-ефективно разходване на публични средства чрез съвместни обществени поръчки. В срещата се включи и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Сред основните теми на заседанието на ЕКОФИН беше пакетът за промени в акцизното облагане на тютюневите изделия. Въпреки продължителните преговори министрите не постигнаха съгласие по обща позиция. Малта остана единствената държава, която не подкрепи последните предложения на председателството.

Гълъб Донев оцени усилията за намиране на компромис и подкрепи възможността за по-дълги преходни периоди при увеличаването на минималните акцизни ставки за определени тютюневи продукти.

България успя да договори облекчение за производителите на суров тютюн те няма да подават данни в европейската система за проследяване на акцизните стоки.

Министрите обсъдиха също икономическите ефекти от опростяването на европейското законодателство и напредъка по прилагането на действащите нормативни актове. В дневния ред бяха включени още последиците от руската агресия срещу Украйна и изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Съветът одобри заключения относно напредъка по статистическите приоритети на ЕС. Министрите бяха информирани и за резултатите от срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на държавите от Г-20, проведена на 15 октомври 2026 г. в Банкок.

В рамките на посещението си в Брюксел Гълъб Донев представи пред еврокомисаря Валдис Домбровскис основните параметри на проектобюджета на България за 2027 г. Двамата отчетоха доброто сътрудничество между Европейската комисия и българското правителство в рамките на Европейския семестър.

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