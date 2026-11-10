Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Планираното официално посещение в Ямбол на министрите на труда и социалната политика и на младежта и спорта - Наталия Ефремова и Енчо Керязов, няма да се състои заради двете верижни катастрофи с пострадали на автомагистрала „Тракия“ край града. За отмяната на посещението информира заместник-кметът на Ямбол Диана Димитрова в изявление за БТА.

Отменени са всички предвидени в програмата им прояви, включително посещението на обновената инфраструктура на социалните услуги за възрастни хора. Няма да се състои и откриването на новата зона за спортно катерене и баланс, както и останалите инициативи, насочени към насърчаване на спорта и физическата активност сред децата и младите хора.

Две верижни катастрофи доведоха до затварянето на магистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“ в област Ямбол тази сутрин. Според първоначалната информация в произшествията са участвали около 50 леки и тежкотоварни автомобила. Очаква се броят на пострадалите в отсечката между пътните възли „Зимница“ и „Карнобат“ да бъде значителен, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков в ефира на НОВА.

Министър Демерджиев е разпоредил към мястото на тежкия инцидент да се отправят изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Това съобщиха от вътрешното министерство.

Заради затворения участък автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през пътен възел „Карнобат“, път I-6 „Петолъчката“, Сливен, път II-53 и пътен възел „Крушаре“. Организацията на движението се осъществява от екип на „Пътна полиция“.