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Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед
AP/БТА

"Червените дяволи" ще трябва да платят 10 млн. долара, за да го освободят от договора му със САЩ

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино е много близо до мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. Аржентинецът от понеделник е основен фаворит за наследник на Майкъл Карик, чието време на "Олд Трафорд" е в своя край. 

Шефовете на "червените дяволи" Омар Берада и Джейсън Уилкокс проведоха срещи в първия ден от тази седмица, след което е взето решение, че промяна начело на отбора е повече от наложителна.  Днес двамата ще летят до Монако, където ще се срещнат с един от съсобствениците - сър Джим Ратклиф. Ръководителите на английския гранд ще се придържат към тезата, че Карик трябва да бъде уволнен. 

Според "Атлетик" Юнайтед трябва да плати 10 милиона долара на федерацията на САЩ, за да бъде освободен Почетино от договора си. Аржентинецът подписа нов такъв след края на Световното първенство и е обвързан с "янките" до 2030 година. 

Според английските медии самият специалист е готов да поеме Манчестър Юнайтед. В момента Почетино е е в Националния тренировъчен център на САЩ по футбол във Файетвил, Джорджия, подготвяйки отбора за четвъртфиналните мачове от Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити в събота в Маями и следващия вторник в Синсинати. Много е вероятно обаче до събота специалистът вече да не е на този пост. 

В същото време уволнението на Карик може да бъде обявено още днес, ако Джим Ратклиф даде своето одобрение.

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