Зеленски определи първия ден от преговорите в Абу Даби като "конструктивен и доста съдържателен"
Украинският президент съобщи, че е дал указания на преговорния екип за следващия кръг от тристранните разговори със САЩ и Русия, както и за контактите с американски и европейски представители
Украинският президент Володимир Зеленски определи първия ден от преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби като конструктивен и съдържателен. Това съобщи той в публикация в социалната мрежа Екс, предаде Франс прес.
Зеленски заяви, че е бил информиран за хода на разговорите и е дал конкретни указания на украинския преговорен екип за продължаването им.
"Тристранният формат беше конструктивен и доста съдържателен", написа украинският президент.
Той допълни, че е инструктирал екипа си как да продължи диалога както в рамките на следващия кръг от тристранните разговори, така и при по-широките контакти през следващите дни.
"На нашия екип ясни инструкции за по-нататъшния диалог, както в тристранен формат утре, така и по-широко, през идните дни, с пратениците на американския президент и представителите на Европа", посочи Зеленски.