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Зеленски определи първия ден от преговорите в Абу Даби като "конструктивен и доста съдържателен"

Зеленски определи първия ден от преговорите в Абу Даби като "конструктивен и доста съдържателен"
Снимка: AP/БТА

Украинският президент съобщи, че е дал указания на преговорния екип за следващия кръг от тристранните разговори със САЩ и Русия, както и за контактите с американски и европейски представители

 
Украинският президент Володимир Зеленски определи първия ден от преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби като конструктивен и съдържателен. Това съобщи той в публикация в социалната мрежа Екс, предаде Франс прес.

Зеленски заяви, че е бил информиран за хода на разговорите и е дал конкретни указания на украинския преговорен екип за продължаването им.

"Тристранният формат беше конструктивен и доста съдържателен", написа украинският президент.

Той допълни, че е инструктирал екипа си как да продължи диалога както в рамките на следващия кръг от тристранните разговори, така и при по-широките контакти през следващите дни.

"На нашия екип ясни инструкции за по-нататъшния диалог, както в тристранен формат утре, така и по-широко, през идните дни, с пратениците на американския президент и представителите на Европа", посочи Зеленски.

 

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