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Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

Капитанът на България е сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027
БТА

Утре националният отбор за жени посреща Хърватия в Самоков

Капитанът на женския национален отбор по баскетбол Борислава Христова получи сериозно международно признание. Българката беше включена от Международната федерация по баскетбол (ФИБА) сред номинираните за най-голямата звезда на квалификациите за европейското първенство през 2027 година.

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В специалната инициатива на ФИБА е избрана по една баскетболистка от всяка участваща държава, а феновете ще имат възможност да определят коя е най-ярката индивидуалност в пресявките. Българското присъствие в престижната компания е именно Христова, която е сред основните двигатели в състава на селекционера Таня Гатева.

Състезателката на гръцкия Атинайкос заслужи признанието с постоянството и силните си изяви в първия етап на квалификациите. В шестте си двубоя до момента тя записва средно по 16,7 точки, 5 борби и 3,8 асистенции. Коефициентът ѝ на полезно действие е 16,8.

Христова е втора по резултатност сред българските националки, като същевременно е сред водещите състезателки на отбора по асистенции. Тя е родена на 12 юли 1996 година и има ключова роля както в нападението, така и в цялостната игра на националния тим.

Тежки изпитания за България през ноември

Признанието от ФИБА идва в изключително важен момент за българския национален отбор. „Лъвиците“ продължават битката за класиране на Евробаскет 2027, като през ноември им предстоят три сериозни изпитания.

На 11 ноември България приема Хърватия от 16:00 часа, а три дни по-късно ще се изправи срещу Испания от 19:00 часа. И двата двубоя ще се проведат в „Арена СамЕлион“ в Самоков. На 17 ноември пък предстои гостуване на Чехия в Прага. Срещите на националния отбор ще бъдат излъчвани пряко по bTV Action.

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