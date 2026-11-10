Британският комик Дейвид Уолямс е обвинен в сексуални посегателства

Британският комик, актьор и писател Дейвид Уолямс, който е известен като един от създателите на скеч-сериала „Малката Британия", е в центъра на сексуален скандал, предават световните агенции.

Разследването срещу 55-годишната звезда на британската телевизия и успешен автор на детски книги е публикувано от в. „Гардиън" и телевизионния канал Ай Ти Ви (ITV).



В него Уолямс е обвинен в склоняване на непълнолетни към сексуални отношения, както и в сексуален тормоз на работното място. Той отрича обвиненията, предава БТА.

По-рано адвокатите му се опитаха да попречат на публикуването на журналистическото разследване, имайки предвид, че Дейвид Уолямс е правил два опита за самоубийство в миналото. Въпреки това Висшият съд на Англия и Уелс отхвърли този месец искането за запазване на анонимност.



В изявление, публикувано от в. „Гардиън", Уолямс изрази съжаление, че „не винаги е отчитал по подходящ начин чувствата на другите хора". В същото време той каза, че не е нарушавал закона.



На фона на скандала издателство „Харпър Колинс" по-рано обяви, че повече няма да издава книгите на Уолямс - писател с голям търговски успех.

Общият тираж на произведенията му в света надхвърля 60 милиона екземпляра. Книгите му са преведени на около 50 езика, в това число и на български.

В продължение на десетилетие - от 2012 до 2022 г., Дейвид Уолямс беше член на журито в телевизионното шоу „Великобритания търси талант".