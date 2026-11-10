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Никушор Дан: Румъния и Украйна трябва възможно най-скоро да започнат производство на дронове

Никушор Дан: Румъния и Украйна трябва възможно най-скоро да започнат производство на дронове
Снимка: AP/БТА

Президентът обеща доклад за руското влияние върху изборите през 2024 г. и съобщи, че се разследват финансови потоци около предизборна кампания

Румънският президент Никушор Дан предупреди, че влизането на крайнодясната партия "Алианс за обединение на румънците" (АУР) в управлението може да доведе до понижаване на кредитния рейтинг на страната и да навреди на икономиката. Това заяви той на пресконференция в двореца Котрочени в Букурещ.

Дан посочи, че бюджетът за 2026 г. предвижда приходи от 730 млрд. леи и разходи от 860 млрд. леи, което означава дефицит от 150 млрд. леи. От тази сума 60 млрд. леи са предназначени за лихви по натрупания дълг.

"Понижаването на рейтинга може да накара пенсионните фондове да се оттеглят от Румъния, което би означавало по-високи разходи за заемане на средства за нас", коментира президентът. Той подчерта, че запазването на фискалната траектория е задължително, тъй като всяко отклонение би поставило под съмнение надеждността на страната.

По думите му АУР е популистка и изолационистка партия, която не разполага с план за устойчиво икономическо развитие и не вдъхва доверие на инвеститорите.

"АУР е популистка партия. Икономиката и инвестициите зависят от доверието. АУР не буди доверие", заяви Дан.

Президентът коментира и отношенията между Национално-либералната партия (НЛП), Съюза за спасение на Румъния (ССР) и Социалдемократическата партия (СДП). Той отхвърли твърденията, че с негова подкрепа първите две формации биха могли да управляват без социалдемократите.

"Но те отиват и по-далеч, твърдейки, че ако президентът наистина беше подкрепил НЛП и ССР, днес тези партии щяха да бъдат на власт. Това е напълно невярно", каза Никушор Дан.

По темата за анулираните президентски избори през 2024 г. той заяви, че подготвяният доклад ще представи по-широката картина на руската хибридна война срещу Румъния и Европа, включително саботажи, кибератаки и дезинформация.

"В Румъния и в цяла Европа очевидно се води хибридна война от страна на Руската федерация - тя включва стотици случаи на саботаж в Европа (някои от които и в Румъния), стотици, а може би и хиляди кибератаки, както и кампании за дезинформация, чието наличие е доказано в много от тези държави", подчерта президентът.

Дан съобщи, че продължават разследванията на финансовите потоци около кампанията на един от кандидатите, който е декларирал нулеви разходи, въпреки наличието на доказателства за значителни похарчени суми.

Румънският президент коментира и договореното с Украйна съвместно производство на дронове. По думите му се водят разговори между министерствата на отбраната на двете страни и украински компании. Основното предизвикателство е изборът на технологии, които няма бързо да остареят.

"Дроновете не са като танковете и самолетите, които имат трайност поне 30-40 години", каза Дан и подчерта, че двете държави трябва да се сдобият с такова оборудване възможно най-скоро.

По отношение на САЩ президентът заяви, че изборната победа на демократите няма да промени отношенията между двете държави. Той посочи, че се водят технически разговори за връщането на Румъния в програмата за безвизови пътувания, но определи американското военно присъствие в Европа като основен приоритет за Букурещ.

"Смятаме, че в момента американското военно присъствие в Европа е най-важно за Румъния", подчерта Дан.

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