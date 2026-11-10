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Румъния изрази съболезнования за жертвите на трагедията на "Тракия"

Румъния изрази съболезнования за жертвите на трагедията на "Тракия"
Снимка: БТА

Външният министър Дан Некулаеску съобщи, че румънски гражданин е сред пострадалите при тежките катастрофи и получава медицинска помощ

Румънският външен министър Дан Некулаеску изрази съболезнования за жертвите на тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" в България.

"Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване", написа той в официалния си профил в социалната мрежа "Екс".

Некулаеску посочи, че сред пострадалите има и румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи.

"Нашите консулски екипи са в готовност да окажат съдействие", допълни румънският външен министър.

Двете тежки верижни катастрофи на "Тракия" станаха при гъста мъгла край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол.

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