Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“
„Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа той
Кметът на София Васил Терзиев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.
В публикация във Фейсбук той изрази надежда пострадалите да се възстановят възможно най-скоро и благодари на спасителните екипи и медицинските специалисти, които оказват помощ на пострадалите.
„Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа Терзиев.
Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин участък от АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. По информация на областния управител на Сливен Михаил Кашеров в инцидентите са участвали над 70 превозни средства.
Общо 12 души са загинали, а 46 пострадали са транспортирани до болници след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти пред МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.
Десет от жертвите са загинали на мястото на инцидента, а други двама са починали впоследствие в болниците в Ямбол и Сливен. Обстановката остава динамична.