Новини
Търси
Подкаст
Общество

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“
БТА

„Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа той

Кметът на София Васил Терзиев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

В публикация във Фейсбук той изрази надежда пострадалите да се възстановят възможно най-скоро и благодари на спасителните екипи и медицинските специалисти, които оказват помощ на пострадалите.

„Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа Терзиев.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин участък от АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. По информация на областния управител на Сливен Михаил Кашеров в инцидентите са участвали над 70 превозни средства.

Общо 12 души са загинали, а 46 пострадали са транспортирани до болници след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти пред МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Десет от жертвите са загинали на мястото на инцидента, а други двама са починали впоследствие в болниците в Ямбол и Сливен. Обстановката остава динамична.

 

Още по темата

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Водещи

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

  • Току-що
Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

  • Преди 4 минути
Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

  • Преди 16 минути
Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 30 минути
Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 48 минути
Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

  • Преди 1 час
Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“