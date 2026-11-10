Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Кметът на София Васил Терзиев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

В публикация във Фейсбук той изрази надежда пострадалите да се възстановят възможно най-скоро и благодари на спасителните екипи и медицинските специалисти, които оказват помощ на пострадалите.

„Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа Терзиев.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин участък от АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. По информация на областния управител на Сливен Михаил Кашеров в инцидентите са участвали над 70 превозни средства.